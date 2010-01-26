جزئیات کنگره شعر دفاع مقدس / حوادث بعد از انتخابات و بخش تازه کنگره

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنگره سراسری شعر دفاع مقدس صبح دیروز با حضور جواد محقق دبیر علمی این کنگره در محل پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس برگزار شد.

محقق در ابتدای این برنامه به روند برپایی جشنوا‌ره‌های استانی این کنگره‌ پرداخت و گفت: کنگره‌های استانی از تابستان امسال با ایلام آغاز شد و با خراسان رضوی خاتمه یافت. این کنگره‌ها علاوه بر 28 استان و نیز تهران در چهار شهر اقماری این استان شامل دماوند، شهریار، کرج و ورامین هم برگزار شد.

داوری 8500 قطعه شعر ارسالی به دبیرخانه‌های استانی کنگره

وی مجموع آثار ارسالی به این کنگره‌ها را که در چهار رشته شعر دفاع مقدس، شعر دفاع مقدس با نگاه عاشورایی، شعر مقاومت ملل و شعر کودک و نوجوان شرکت کرده‌اند 8500 قطعه شعر برآورد کرد که به گفته وی پس از داوری‌های اولیه استانی 3000 اثر برگزیده آنها توسط دبیرخانه‌های استانی به دبیرخانه مرکزی (تهران) ارسال شده‌اند.

برگزیدگان کنگره 10 روز دیگر مشخص می‌شوند

دبیر علمی این کنگره یادآور شد: در این مرحله هم تاکنون دو جلسه داوری برگزار شده و پس از برگزاری سومین و آخرین جلسه داوری و تا 10 روز دیگر آثار برگزیده کنگره سراسری شعر دفاع مقدس مشخص می‌شوند. همچنین از 115 نفر از برگزیدگان استانی هم دعوت می‌شود تا در کنار پیشکسوتان این حوزه و مهمانان کنگره و نیز داوران، در مراسم پایانی کنگره که به احتمال زیاد از 11 تا 13 اسفند در تالار حافظیه شیراز برگزار می‌شود، حضور یابند.

انتشار یادنامه زنده‌یادان رحمدل و عباسیه کهن در آینده نزدیک

محقق همچنین با اشاره به انتشار یادنامه‌های زنده‌یادان قیصر امین‌پور، سیدحسن حسینی و سلمان هراتی در دوره قبلی کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، از انتشار دست کم دو یادنامه دیگر برای دو تن از شاعران این حوزه در دوره اخیر خبر داد و گفت: یادنامه‌هایی برای دو شاعر فقید گیلانی یکی غلامرضا رحمدل شرفشاهی (توسط زریان) و دیگری سیدمحمد عباسیه کهن (توسط ضیاءالدین شفیعی) تا برپایی کنگره چاپ و توزیع می‌شوند.

وی ادامه داد: در حالی تهیه یادنامه‌هایی برای نصرالله مردانی و تیمور ترنج هستیم که در آینده نزدیک منتشر می‌شوند.

اسامی داوران کنگره شعر دفاع مقدس

همچنین به گفته دبیر علمی کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، حمیدرضا شکارسری، علی شفاعی آبان، اسماعیل امینی، شهرام مقدسی، محمود اکرامی‌فر، سیدضیاءالدین شفیعی، مصطفی علیپور، سیداکبر میرجعفری، بیژن ارژنگ، مرتضی نوربخش، پرویز بیگی حبیب‌آبادی و بابنک نیک طلب (در بخش کودک و نوجوان) به همراه خود وی (جواد محقق) داوران نهایی هجدهمین دوره این کنگره‌اند که بنا بر این فهرست تنها سه تن از داوران سال گذشته در فهرست داوران امسال حضور دارند.

محقق از تغییر در روال چاپ آثار برگزیده این کنگره خبر داد و گفت: قبلاً آثار برگزیدگان برای چاپ باید به تائید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس می‌رسید که امسال این کار با تائید دبیر علمی کنگره انجام می‌شود. همچنین هر کدام از رشته‌های چهارگانه کنگره می‌تواند سه برگزیده داشته باشد و به این ترتیب ما می‌توانیم 12 اثر را به عنوان برگزیده نهایی معرفی کنیم.

افزوده شدن بخش انقلاب به کنگره با توجه به حوادث بعد از انتخابات

وی همچنین با اشاره به گسترش حوزه محتوایی شعر دفاع مقدس در سال‌های اخیر با توجه به روند تحولات سیاسی و اجتماعی و فکری جامعه ایران که به همراه خود بخش‌هایی از قبیل جایزه قیصر امین‌پور (شعر جوان دفاع مقدس)، جایزه سیدحسن حسینی (شعر عاشورایی دفاع مقدس)، جایزه سلمان هراتی (شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس) و جایزه مقاومت ملل را به عنوان بخش جنبی به کنگره سراسری شعر دفاع مقدس اضافه می‌کرد، از افزوده شدن بخشی تازه به دوره اخیر کنگره و با توجه به حوادث بعد از انتخابات ایران خبر داد.

محقق در این باره گفت: امسال با توجه به حوادثی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد و با توجه به حجم اشعاری که بدون اعلام فراخوان در این دوره از کنگره به دبیرخانه‌های استانی ارسال شده بود، بخشی را به صورت خاص به شعر انقلاب اختصاص دادیم و به این ترتیب جایزه جدیدی را به نام جایزه ادبی شعر انقلاب راه‌اندازی کردیم.

آثار ضددفاع مقدس در کنگره حضور ندارند

دبیر علمی کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که "آیا داوران کنگره با توجه به طیف فکریشان می‌توانند بر همه فضای شعر دفاع مقدس ایران احاطه داشته باشند به گونه‌ای که دیگر طیف‌های فکری نیز امکان حضور در آن را داشته باشند؟" گفت: از نظر قالب شعری هیچ محدودیتی وحود ندارد و داوران بر همه قوالب شعری مسلط‌‌ هستند اما اگر منظور حضور آثار ضد دفاع مقدس باشد، حضور چنین افرادی در کنگره با محدودیت روبروست.

وی در توضیح بیشتر افزود: همه ما ضد جنگیم و کسی جنگ را دوست ندارد اما وقتی متجاوز به دشمن شما حمله می‌کند، وظیفه ما دفاع است و فرصتی برای گفتگو یا چیزهایی شبیه این وجود ندارد و به هر حال باید جنگید.

به تفکیک جنسیتی داوران اعتقادی ندارم

محقق در پاسخ سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص عدم حضور داور زن در میان داوران هم گفت: من با این نگاه‌های تفکیکی جنسی موافق نیستم و اعتقادی ندارم که آثار بانوان را باید بانوان و آثار آقایان را آقایان داوری کنند و فکر می‌کنم خیلی کار معقولی نباشد؛ شاعر، شاعر است اعم از اینکه زن باشد یا مرد.

نظر محقق درباره نپذیرفتن داوری آثار جشنواره توسط برخی شاعران

دبیر علمی کنگره سراسری شعر دفاع مقدس که همزمان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر نیز هست، در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نپذیرفتن کار داوری آثار این جشنواره توسط سه تن از شاعران، درباره احتمال تکرار این اتفاق در کنگره مذکور هم گفت: اولاً از هیچ یک از شاعرانی که در رسانه‌ها گفته شد داوری جشنواره شعر فجر را نپذیرفته‌اند، اساساً دعوتی برای این کار به عمل نیامد تا آنها بخواهند بپذیرند یا نپذیرند. درباره کنگره هم هیچ مورد اینگونه‌ای نبوده است مگر دوستانی که استاد دانشگاه بوده‌اند و به دیل درگیر بودن در امتحانات فرصت داوری آثار کنگره را نداشتند.