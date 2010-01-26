به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مدیرعامل جدیدی برای کانون تعیین کرد تا سکان اداره یکی از باسابقهترین مجموعههای فرهنگی کشور پس از 19 سال به رضایی سپرده شود.
مدیرعامل جدید کانون متولد سال 1343 در بهشهر و دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی است و از پانزده سال پیش ابتدا مدیریت کانون استان مازندران را بر عهده داشت و از مهر سال 1387 نیز به مدیریت کانون استان خراسان رضوی منصوب شد.او پیشتر در کارنامه خود سوابق فرهنگی و آموزشی متعددی را در آموزش و پروش استان مازندران ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش محسن چینیفروشان مدیرعامل سابق کانون که اکنون بازنشسته شده متولد سال 1331 در اصفهان و فارغالتحصیل رشته راه و ساختمان و فوق لیسانس برنامهریزی فرهنگی است.
وی در سالهای پس از انقلاب اسلامی عهدهدار مشاغل مختلفی در وزارت آموزش و پرورش به ویژه در حوزههای مرتبط با مسائل کودکان و نوجوانان بودهاست.
چینیفروشان از آذر سال 1370 در حالی سکان هدایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده گرفت که تعداد مراکز کانون در آن سال 322 مرکز شامل 248 مرکز ثابت، 11 مرکز سیار شهری، 46 مرکز سیار روستایی و 17 کتابخانه پستی بود که اکنون شمار این مراکز در مجموع با افتتاح 21 مرکز دیگر در دهه فجر امسال به 830 مرکز رسیدهاست.
انتشار میلیونها جلد کتاب برای کودکان و نوجوانان، ساخت هزاران دقیقه فیلم، نوار موسیقی و دهها عنوان سرگرمی سازنده و اسباببازی برای بچهها در زمان مدیریت او کانون را به یکی از مراکز فرهنگی تاثیرگذار در عرصه هنر و ادبیات کشور تبدیل کرد.
چینیفروشان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کانون تجارب خود را در اختیار اعضای جدید هیئت مدیره کانون قرار خواهد داد.
مراسم معارفه رسمی مدیرعامل جدید کانون و نکوداشت خدمات فرهنگی چینیفروشان با حضور وزیر آموزش و پرورش و مقامات کشوری در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در روزهای آینده برگزار میشود.
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