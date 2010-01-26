یک تربیت مدرسی در راس تربیت معلم/ اولین تغییر در مدیریت دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در حکم انتصاب دکتر حجازی زاده ضمن اشاره به لزوم جلب مشارکت مسئولین استان و بهره مندی بهینه از تجارب اعضای هیئت علمی و همکاران متعهد در راستای تحقق اهداف برنامه تقدیمی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حفظ بیت المال و صرفه جویی در هزینه های غیرضروری تاکید کرد.



وزیر علوم در این حکم افزوده است: انتظار دارم با بهره گیری از همه ظرفیتهای علمی و امکانات بالفعل و بالقوه آن مرکز شاهد رشد و توسعه کمی وکیفی مجوعه آن دانشگاه باشیم.



زهرا بیگم حجازی زاده دکتری خود را در رشته اقلیم شناسی در سال 1372 از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده و دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم تهران است.

انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تربیت معلم اولین تغییر در مدیریت دانشگاههای تحت نظر وزارت علوم است. البته دکتر زیاری به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شده است اما این انتصاب با توجه به حضور سید محمد حسینی در کابینه دولت دهم صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه تربیت معلم پیش از این بر عهده طاهری زاده بوده است.