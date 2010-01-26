مهمترین تکلیف ما فتنه شکنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با حضور در پارلمان اصناف کشور، ضمن توصیف سید اسدالله لاجوردی به عنوان سید الشهدای اصناف کشور، سیره عملی شهید لاجوردی را الگوی مناسبی برای خواص در تبری جستن از دشمن دانست و افزود: خصوصیت بارز شهید لاجوردی این بود که ایشان هم اهل تولی بودند و هم اهل تبری.

وی تاکید کرد: این روزها در بین خواص دیده می شود که بعضا تولی و ابزار محبت نسبت به ساحت مقدس ولی امر مسلمین دارند ولی اصل مهم دیگر، یعنی تبری به معنای دشمن دانستن و بیزاری جستن از کسانی که در بین مسلمین فتنه کرده اند مورد غفلت قرار می گیرد.

سردار باقرزاده در شرایط کنونی فتنه شکنی را از وظایف همه خواص دانست و گفت: مردم به حمدالله با حرکت حسینی خود در روز 9 دی فتنه اخیر را در هم شکستند لذا در 22 بهمن ماه امسال با راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشن شکست فتنه نشان داده می شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با یادآوری اینکه دشمن هیچ گاه دست از فتنه انگیزی بر نخواهد داشت عنوان کرد: دشمن مترصد آن است که جامعه امامی و علوی ما را تبدیل به جامعه سلطانی کند لذا بر همین اساس است که به دنبال از بین بردن پایه های نظام اسلامی است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص ماندگار شدن حماسه 9 دی در تاریخ ایران گفت: فراخوان طراحی یادمان عاشورائیان آماده شده که پس از برگزیده شدن برترین طرح پیشنهادی درتهران و سایر استان ها ساخته خواهد شد.

وی از اصناف کشور درخواست کرد نقش موثری را در ساخت این یادمان بر عهده گیرند.