هواداران تراکتور گرمابخش فوتبال سرد ایران/ الگوی جدید برای تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است گرچه برخی از افراد تمایلی به خارج شدن فوتبال ایران از حالت دو قطبی نداشته و ورود تراکتور با خیل هواداران پروشور خود در لیگ برتر را بر نمی تابند، عده ای دیگر حال و هوای ایجاد شده در فوتبال سرد و بدون تماشاگر ایران را حاصل حضور سرخ پوشان تبریزی در لیگ برتر می دانند.

نشاط اجتماعی با هواداران تراکتورسازی

سرتیپ محمد علی نصرتی، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از هواداران تراکتورسازی گفت: خوشبختانه صعود تراکتور به لیگ برتر موجب شور و نشاط اجتماعی در بین عموم مردم این منطقه شده است.

وی ضمن رد هرگونه دید و برخورد امنیتی با این پدیده تصریح کرد: باید به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی به این موضوع نگاه کرد چراکه تماشاگران تراکتور، موج مثبتی در جامعه و فوتبال استان و حتی کشور ایجاد کرده اند.

نصرتی با باین اینکه خود نیز یکی از طرفداران پروپاقرص تراکتورسازی است، گفت: حضور ما در برخی از بازی های خارج از خانه تراکتور برای حمایت از این تیم نشان بر علاقه مسئولان محلی به تراکتورسازی دارد.

هوادار اس ام اسی، به درد فوتبال نمی خورند

حضور دور از انتظار تماشاگران تراکتور در بازی با پرسپولیس و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی تهران، شرایطی را به وجود آورد که کارشناسان فوتبال، میزان هواداران باشگاه های بزرگ پایتخت را مورد تردید اساسی قرار دهند. شاید به همین دلیل بود که هفته گذشته دست اندرکاران برنامه 90 بر آن شدند تا با برگزاری مسابقه اس ام اس در خصوص میزان طرفداران باشگاه های مطرح کشور آماری تقریبی به دست آورند.

جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی در خصوص این مسابقه گفت: به طور یقین برگزاری این گونه نظرسنجی ها نمی تواند به طور قطع میزان طرفداران تیم های فوتبال را مشخص کند.

وی با بیان اینکه کسی منکر وجود طرفداران میلیونی استقلال و پرسپولیس در سراسر کشور نیست گفت: باید پذیرفت که تراکتورسازی نیز به عنوان قطب سوم فوتبال کشور وارد عرصه شده و باید به دیده احترام بدان نگریست.

ششگلانی با بیان اینکه هوادار اس ام اسی به درد فوتبال و پیشرفت ورزش نمی خورد، افزود: شرط این نیست که یکی در خانه بنشیند و از روی مبل اس ام اس هواداری بفرستد اما در بازی تیم یاد شده تنها 10 تا 20 هزار نفر حضور داشته باشد.

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی یادآور شد: هواداران تراکتورسازی از این جهت پرشور و قابل احترام هستند که علاوه بر حضور 60 – 70 هزار نفری در هر بازی خانگی، تیم خود را حتی در تهران و شهرهای دیگر نیز تنها نمی گذارند.

وی با بیان اینکه فوتبال بدون تماشاگر معنی ندارد، گفت: فوتبال ایران باید سپاسگذار هواداران تراکتور باشد چراکه در بازی های لیگ برتر از جمله بازی با استقلال نیز اینها بودند که هواداران تیم مقابل را به ورزشگاه کشاندند.

شرایط ویژه در فوتبال آذربایجان/ ورزشگاه یادگار امام ظرفیت کافی ندارد

جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی در خصوص هواداران تراکتورسازی گفت: حضور غیرقابل پیش بینی و غیرقابل باور هواداران تراکتورسازی در بازی های لیگ برتر شرایطی ویژه در منطقه پدید آورده و حالتی استثنائی به فوتبال ایران داده است.

وی خاطرنشان کرد: تعصب، غیرت و عشق و علاقه آذری ها به تیم محبوب خود باعث این وضعیت شده و "حضور تماشاگران" مهمترین بحث شرایط مذکور است.

ششگلانی اما به برخی نکات دیگر این موضوع اشاره کرده و گفت: بحث اینجاست که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن این قضیه، آذربایجان شرقی و ورزشگاه یادگار امام(ره) درحال حاضر شرایط لازم برای استقبال از خیل هواداران تراکتور را ندارد!

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی بدون اشاره به اینکه چرا در هفته های پایانی لیگ برتر این موضوع مطرح می شود افزود: هشت سال تلاش شد تا تراکتور به لیگ برتر صعود کند اما امکانات ما برای لیگ یک تنظیم شده بود.

وی تصریح کرد: ظرفیت ها و امکانات سخت افزاری برای حضور 100 هزار نفری هواداران در ورزشگاه تعریف نشده است.

ششگلانی با بیان اینکه ورزشگاه نیمه کاره یادگار امام(ره) با تلاش بی وقفه مسئولان محلی و مدیران ارشد استانی تقریبا آماده شد اظهار داشت: امکانات لازم برای رفاه تماشاگران همچنان ناکافی و ناقص است.

تشکر از هواداران تراکتور عملی شود

جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی با بیان اینکه تشکر خشک و خالی مسئولان از هواداران تراکتورسازی زیبنده این خیل پروشور نیست افزود: مردم تبریز در انتظار اقدام عملی مسئولان برای تکمیل ورزشگاه یادگار امام(ره) بوده و امکاناتی در شان خویش را می طلبند.

وی با یادآوری اینکه این استادیوم پروژه ای ملی است و تکمیل آن از عهده استان خارج است، گفت: ‌مسئولان تربیت بدنی باید نسبت به تکمیل استادیوم و ایجاد امکانات لازم برای تماشاگران اقدامی مناسب انجام دهند.

با فرهنگ و منظم مانند تماشاگران تراکتور

تا همین چندسال پیش فوتبال ایران در طول سال تنها دوبار شاهد حضور 70 – 80 هزار نفری تماشاگران در استادیوم بود و آنهم هنگام بازی تیم های قرمز و آبی پایتخت روی می داد.

با ورود تراکتور به لیگ برتر اما این قانون نانوشته تغییر یافته و لیگ برتر هر هفته شاهد حضور چندین هزار نفری هواداران پرشور سرخ پوشان تبریزی در ورزشگاه یادگار امام(ره) است.

ناصر شفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص حضور بدون حاشیه تماشاگران این تیم در ورزشگاه گفت: تماشاگران تراکتور، نه تنها در بازی های خانگی بلکه در بازی های خارج از خانه مانند حضور اخیر در استادیوم آزادی، فرهنگ بالای مردم آذربایجان را به نمایش می گذارند.

شفق با بیان اینکه تراکتور با وجود پرشورترین هواداران کشور، در هیچ ورزشگاهی غریبه نیست افزود: با وجود اینکه تماشاچیان این تیم در نقاط مختلف کشور سازماندهی نشده اند اما حضور خودجوش علاقمندان به این تیم در به ورزشگاه ها آنهم به دور از مسایل حاشیه ای نشان از فرهنگ بالا و وضعیت جدیدی است که آذری ها به فوتبال ایران هدیه دادند.

جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این موضوع گفت: استقلال و پرسپولیس روی هم رفته 80 تا 100 هزار تماشاگر به ورزشگاه می کشانند اما تراکتور به تنهائی قادر است این تعداد هوادار را به ورزشگاه بکشاند.

وی با بیان اینکه درک بالا و فرهنگ ستودنی هواداران این تیم قابل تقدیر و آموزنده برای فوتبال ایران است گفت: در کجای جهان می توان شاهد بود 100 هزار تماشاگر به ورزشگاه بیایند و با وجود عدم نتیجه مطلوب تیمشان بدون اینکه از بینی کسی خون بیاید به خانه های خود بازگردند؟

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای تجزیه و تحلیل شرایط منطقه و رفتار بی نظیر هواداران تراکتورسازی باید تحقیق و مطالعه کرد اظهار داشت: این تماشاگران هیچگونه نقطعه منفی ندارند اما برخی با بی اطلاعی از شرایط منطقه اظهار نظرهای نابجائی می کنند که ممکن است مشکل ساز شود.

ششگلانی با یادآوری اینکه تراکتورسازی را برای نگه داشتن در لیگ برتر بسته بودند افزود: به دلیل حمایت قاطع تماشاگران از این تیم در هر بازی است که نه تنها این تیم از خطر سقوط به دور است بلکه هم اکنون به عنوان یکی از مدعیان کسب سهمیه لیگ آسیا مطرح است.

وی گفت: اگر مسئولان کمک کرده و خود بازیکنان و کادر فنی تراکتور نیز تلاش کنند، کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دور از دسترس نیست.