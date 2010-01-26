به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی ایرانیان تیم مازندران با شکست 3 بر صفر تهران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در این بازی ابتدا نوشاد عالمیان از مازندران 3 بر صفر موفق به شکست شایان ملکی شد. نیما عالمیان با همین نتیجه مقابل امین میرالماسی صاحب برتری شد. ضمن اینکه در دیدار نهایی هم پوریا عمرانی 3 بر 2 علی لطفی را مغلوب کرد تا تیم مازندان به عنوان برنده این دیدار و قهرمان مسابقات معرفی شود. تیمهای همدان و اصفهان هم عنوان مشترک این رقابتها را از آن خود کردند.
رقابتهای تنیس روی میز پسران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز (سه شنبه) با معرفی نفرات برتر دیدارهای انفرادی به پایان میرسد. این مسابقات با حضور 46 ورزشکار و به صورت تک حذفی برگزار میشود.
مسابقات گلف با حضور 45 ورزشکار برگزار خواهد شد
رقابتهای گلف سومین المپیاد ورزشی ایرانیان با حضور 45 ورزشکار منتخب در رده سنی زیر 20 سال به میزبانی هیئت گلف استان خوزستان برگزار خواهد شد.
این رقابتها در بخش بانوان با حضور 5 تیم از استانهای تهران، لرستان، اردبیل، قم و گلستان پیگیری میشود. تیمهایی از خوزستان، لرستان، گلستان، آذربایجان شرقی هم برگزار کننده رقابتهای بخش پسران خواهند بود.
مسابقات گلف سومین المپیاد ورزشی ایرانیان طی روزهای 9 و 10 بهمنماه برگزار میشود. اصفهان از شرکت در این بازیها کنارهگیری کرده است.
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