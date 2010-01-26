به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی ایرانیان تیم مازندران با شکست 3 بر صفر تهران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.



در این بازی ابتدا نوشاد عالمیان از مازندران 3 بر صفر موفق به شکست شایان ملکی شد. نیما عالمیان با همین نتیجه مقابل امین میرالماسی صاحب برتری شد. ضمن اینکه در دیدار نهایی هم پوریا عمرانی 3 بر 2 علی لطفی را مغلوب کرد تا تیم مازندان به عنوان برنده این دیدار و قهرمان مسابقات معرفی شود. تیم‎های همدان و اصفهان هم عنوان مشترک این رقابت‎ها را از آن خود کردند.

رقابت‌های تنیس روی میز پسران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز (سه شنبه) با معرفی نفرات برتر دیدارهای انفرادی به پایان می‌رسد. این مسابقات با حضور 46 ورزشکار و به صورت تک حذفی برگزار می‎شود.

مسابقات گلف با حضور 45 ورزشکار برگزار خواهد شد

رقابت‎های گلف سومین المپیاد ورزشی ایرانیان با حضور 45 ورزشکار منتخب در رده سنی زیر 20 سال به میزبانی هیئت گلف استان خوزستان برگزار خواهد شد.

این رقابت‎ها در بخش بانوان با حضور 5 تیم از استان‎های تهران، لرستان، اردبیل، قم و گلستان پیگیری می‎شود. تیم‏هایی از خوزستان، لرستان، گلستان، آذربایجان شرقی هم برگزار کننده رقابت‎های بخش پسران خواهند بود.

مسابقات گلف سومین المپیاد ورزشی ایرانیان طی روزهای 9 و 10 بهمن‎ماه برگزار می‎شود. اصفهان از شرکت در این بازی‎ها کناره‎گیری کرده است.