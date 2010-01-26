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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

باوجودمخالفت کمیسیون اقتصادی؛

نمایندگان تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را به تصویب رساندند

نمایندگان تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را به تصویب رساندند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 140 رای موافق در خواست عده ای از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری را به تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در رد درخواست طرح تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان از مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری قرائت شد و در ادامه یکی از طراحان تحقیق و تفحص به بیان دلایل طراحان برای انجام تحقیق و تفحص پرداخت.

در ادامه برای تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی در رد طرح تحقیق و تفحص رای گیری به عمل آمد که تنها 50 نماینده به آن رای مثبت دادند.

به این ترتیب با 140 رای مخالف نمایندگان به گزارش کمیسیون اقتصادی انجام طرح تحقیق و تفحص از مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری به تصویب رسید.

کد مطلب 1024042

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