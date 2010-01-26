نمایندگان تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را به تصویب رساندند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در رد درخواست طرح تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان از مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری قرائت شد و در ادامه یکی از طراحان تحقیق و تفحص به بیان دلایل طراحان برای انجام تحقیق و تفحص پرداخت.

در ادامه برای تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی در رد طرح تحقیق و تفحص رای گیری به عمل آمد که تنها 50 نماینده به آن رای مثبت دادند.

به این ترتیب با 140 رای مخالف نمایندگان به گزارش کمیسیون اقتصادی انجام طرح تحقیق و تفحص از مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری به تصویب رسید.