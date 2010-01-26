ارکستر ملی اعتبار جشنواره موسیقی فجر است

خواننده ارکسترملی ضمن بیان این مطلب در انتقاد به عدم حضور ارکستر موسیقی ملی در بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با مهر گفت : متاسفانه به نظرمی رسد بود و نبود ارکستر موسیقی ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی برای مسئولان مهم نیست چراکه اگر اهمیتی داشت در هفت ماه تعطیلی این ارکستر فکری به حال نوازنده ها و برگرداندن رهبر این ارکستر به صحنه می کردند.

رشید وطن دوست در ادامه افزود : ده سال از عمر پربار ارکستر موسیقی ملی می گذرد و خوشبختانه تا کنون مخاطبان گسترده ای را در هر اجرا به خود اختصاص داده است و مردم این ارکستر موسیقی را متعلق به خودشان می دانند و این درحالی است که مسئولان به این پتانسیل و علاقه مردمی توجهی ندارند و به نظرمی رسد فقط برای ارائه آمار کمی کنسرت هایی را بدون درنظرگرفتن کیفیت اجرایی هریک از گروهها برگزار می کنند؛ متاسفانه عدم حضور ارکسترملی در این دوره از جشنواره موسیقی فجر به نوعی نادیده گرفتن بخش بزرگی از مخاطبان است و همین مسئله ضربه های جبران ناپذیری را به هنر موسیقی به لحاظ مالی و معنوی وارد می کند.

وی در ادامه به جایگزینی موزیسینی شایسته برای رهبر ارکستر اشاره کرد و گفت : تعطیلی ارکستر موسیقی ملی و یا به تعلیق درآمدن مجموع فعالیت های آن به نفع هیچ گروهی نیست و از سوی دیگر هیچ رهبری شایسته تر از فرهاد فخرالدینی برای هدایت این ارکستر وجود ندارد اما اگر آقای فخرالدینی تصمیم جدی برای رفتن و یا واگذار کردن ارکستر گرفته است باید فرد دیگری را که شایستگی رهبری ارکستر را دارد انتخاب کرد فردی که هم تحصیلات در این زمینه داشته باشد و هم موسیقی ایرانی را به خوبی بشناسد.

خواننده موسیقی فولکلور آذری ارکسترملی همچنین خاطرنشان کرد : به عقیده من بعد از فرهاد فخرالدینی، شایسته ترین فرد برای رهبری ارکستر فریدون شهبازیان است چراکه هم علم موسیقی دارد و هم موسیقی ایرانی را به خوبی می شناسد.

رشید وطن دوست در پایان به تشکیل یک گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : در نظردارم به منظور اجرای آثار فولکلور آذری به زودی گروه ارکسترال "موسیقی مردمی رودکی" را راه اندازی کنم .