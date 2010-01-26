شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران و بسیجیان در کنکور ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان واجد شرایط که مایلند از سهمیه رزمندگان، جهادگر رزمنده یا بسیجی فعال در آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 استفاده کنند، باید به مراکز سپاه مراجعه و نسبت به درخواست استفاده از سهمیه و دریافت کد رهگیری 12 رقمی اقدام کنند بدیهی است درج کد رهگیری در بند 20 فرم ثبت نام اینترنتی الزامی است.

داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه بسیجی فعال، جهت برخورداری از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در حد ظرفیت مصوب سهمیه ها، باید 95 درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده عادی (بدون سهمیه) را کسب کنند.

کد رهگیری دریافتی از مراکز سپاه برای هر یک از آزمو ن ها مجزا است لذا متقاضیان با در اختیار داشتن کد رهگیری صادره جهت سایر آزمو نهای دانشگاه آزاد اسلامی و یا سازمان سنجش کشور امکان بهره مندی از امتیاز سهمیه در این آزمون را نخواهند داشت و لازم است بدین منظور کد جداگانه ای دریافت کنند.

آن دسته از داوطلبان واجد شرایط نیز که مایلند از سهمیه آزاده یا همسر و فرزند، همسر یا فرزند جانباز 25 درصد یا 49 درصد همسر یا فرزند جانباز 50 درصد به بالا، جانباز 25 درصد به بالا و یا شاهد استفاده کنند، جهت بهره مندی از سهمیه مصوب

مراحل تأیید سهمیه باید با مراجعه به سایت ایثار به نشانی www.isaar.ir مراحل تأیید سهمیه خود را انجام داده و پس از دریافت کد رهگیری 12 رقمی آن را در بند 20 فرم اطلاعات فردی ثبت نام اینترنتی آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 89 وارد کنند.