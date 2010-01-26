دلایل سانحه هوایی قزوین اعلام شد/ گزارش غیر رسمی روسها

رضا نخجوانی در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر گذشت بیش از شش ماه از سانحه هواپیمای توپولف در اطراف قزوین و عدم اعلام دلایل وقوع این سانحه گفت: برای اعلام نتیجه نهایی علت سقوط هواپیما باید اطلاعات آزمایشگاهی و جعبه سیاه (FDR) با هم مقایسه شود.

وی افزود: زمانی که مشخص شد علت سقوط ممکن است ایرادی در موتور هواپیما بوده باشد، این موضوع را برای بررسی دقیق تر به کارخانه سازنده هواپیما منعکس کردیم.

معاون وزیر راه و ترابری ادامه داد: کارخانه سازنده در این راستا اعلام نتیجه نهایی را موکول به انجام بررسی‌های دقیق آزمایشگاهی و جمع آوری نهایی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام اینکه اقدامات اولیه برای بیان نتایج آزمایشگاهی در روسیه به پایان رسیده است، اظهار داشت، شرکت سازنده به صورت غیر رسمی نتایج آزمایشگاهی را به ما اعلام کرده است.

نخجوانی در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز بازخوانی جعبه سیاه توپولف کاسپین به صورت رسمی به ایران اعلام نشده است، گفت: تا کنون دلیل این اتفاق در هواپیمای توپولف، خستگی در یکی از قطعات فلزی موتور و در نتیجه رها شدن آن از جای اصلی و وارد کردن آسیب به قطعات دیگر و قطع کردن برخی سیستمهای هواپیما شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه هنوز منتظر اعلام رسمی روسها در این رابطه هستیم، اظهار داشت: درصورتی که این 2 اطلاعات به صورت رسمی به ما تحویل داده شود، قادر به جمع بندی و نتیجه گیری نهایی خواهیم بود.

بیست و چهارم تیرماه امسال یک فروند هواپیمای توپولف مسافری شرکت هواپیمایی کاسپین به شماره پرواز 7908 در مسیر هوایی تهران- ایروان 16 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در حوالی شهر قزوین دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این سانحه هر 168 مسافر و خدمه پروازی آن کشته شدند.