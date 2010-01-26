مسئولان ورزش خراسان رضوی فقط ادعای حمایت از بخش خصوصی را دارند

علی مرتضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: تیم داری در حال حاضر بسیار دشوار است چرا که وضعیت مالی باشگاههای دولتی و خصوصی قابل مقایسه نیست و این موضوع در هیچ یک از کشورهایی که ادعای حمایت از ورزش قهرمانی را دارند مشاهده نمی شود.

مدیرعامل باشگاه فرش آرای مشهد تصریح کرد: این در حالی است که مسئولان سازمان تربیت بدنی همواره تأکید بر خصوصی سازی دارند اما در عمل فقط از چند باشگاه خاص حمایت می شود که این موضوع قابل توجیه نیست.

مرتضایی در خصوص بودجه باشگاه فرش آرا در سال جاری گفت: هزینه امسال تیم، 120 میلیون تومان بوده است، با این حال اگر احتیاج باشد حتی یک میلیارد تومان دیگر هم هزینه خواهیم کرد چرا که به پتانسیل ورزشکاران خراسانی اعتقاد داریم.

وی با اشاره به موفقیتهای تیم فوتسال فرش آرا در سالهای اخیر، خاطر نشان کرد: سال 86 توانستیم به لیگ دسته دوم فوتسال کشور صعود کنیم و پس از آن به لیگ دسته اول که این خود نشان دهنده عزم باشگاه در رسیدن به تعالی و ارتقای سطح ورزش در خراسان رضوی است.

رئیس هیئت مدیره باشگاه فرش آرا مشهد افزود: هم اکنون نیز در رتبه دوم جدول رده بندی لیگ قرار گرفته ایم و امیدواریم با سیر صعودی که این تیم در پیش گرفته است در آینده نزدیک جشن صعود خود را برگزار کنیم.

مرتضایی با انتقاد شدید از عملکرد مسئولین ورزش خراسان رضوی اظهار داشت: به رغم آنکه مسئولان همیشه ادعای رایزنی با بخش خصوصی برای جلب حمایت از ورزش را دارند اما از زمانیکه ما به تیم داری در حوزه ورزش روی آورده ایم حتی یک بار هم از ما حمایت نکرده اند و باید گفت که تمامی موضوعات مطرح شده از سوی آنها در حد صحبت است، در چنین شرایطی مسئولان چگونه انتظار دارند که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حیطه ورزش کشور بپردازد.