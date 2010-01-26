شرکت آلمان در کنفرانس لندن تلف کردن وقت است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه می نویسد: دولت آلمان امیدوار است تا در کنفرانس لندن رویکرد جدیدی را مورد گفتگو قرار دهد اما آمریکایی ها استراتژی را تدوین شده می دانند و اگر برلین این رویکرد را بپذیرد این به معنی تلفات بیشتر برای سربازان آلمان است.

در این مطلب آمده است: در نشستی که اخیراً در ابوظبی در باره افغانستان برگزار گردید آلمان بر آن بود تا در باره استراتژی جدید برای افغانستان صحبت شود اما هالبروک با طرح این دیدگاه که "استراتژی افغانستان قبلاً تدوین شده و هدف نشست لندن انجام و عملیاتی کردن این راهبرد است" دیدگاه دیگری را طرح کرد.

در ادامه اشپیگل می نویسد: رفتار هالبروک این حس را ایجاد می کند که نشست لندن برای آلمانها تقریباً اتلاف وقت تلقی می شود و روز دوشنبه حزب سوسیال دموکرات درباره استراتژی خود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت و یک روز پس از ورود حامد کرزای رئیس جمهوری افعانستان به برلین آنگلا مرکل صد راعظم آلمان روز چهارشنبه یک روز پیش از آغاز نشست لندن بیانیه ای رسمی را منتشر خواهد کرد که این برای کشوری که انتظار می رفت به سادگی چیزی را که قبلاً تدوین شده قبول کند، تلاشی زیاد است.

این نشریه می نویسد: در ماههای اخیر آلمان نشست لندن را برای افغانستان مهم می دانست و بر این باور بود که کنفرانس قرار است درباره راهبرد آتی در افغانستان تصمیم بگیرد اما اکنون تصور می شود که دولت برلین موضع مشابهی که درکنفرانس آب و هوا در کپنهاگ در پیش گرفت در پیش بگیرد و درمسائل مهم شرکت نکند و این به دلیل تسلط آمریکا بر نشست افغانستان و سیاست های تحقیر آمیز واشنگتن در استقرار نیروها در افغانستان در ارتباط با حوزه های تحت نظارت آلمانهاست.