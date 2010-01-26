کشف ردپای ژنتیک در پدیده مقاومت سرطان به شیمی درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر درمانهای سرطان در سطح جهانی مشابه بوده و برای اکثر بیماران دوره ای شیمی درمانی به شیوه آزمون و خطا تجویز می شود که عوارض خاص خود را به دنبال دارد. اما در حالی که برخی از این درمانها تاثیرگذار هستند در برخی مواقع بیماری نسبت به دارو از خود مقاومت شدیدی نشان می دهد و تاثیرگذاری دارو را به حداقل می رساند. اکنون محققان موسسه سرطانی دانا فاربر در بوستون وابسته به دانشکده پزشکی هاروارد توضیح ژنتیکی را برای این پدیده یافته اند.

سالانه بیش از 45 هزار مورد جدید ابتلا به سرطان سینه در انگلستان شناسایی می شوند و در حدود 13 هزار زن سالانه در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که بیماری یک پنجم این بیماران در برابر شیمی درمانی از خود مقاومت نشان می دهد.

به گفته متخصصان یافته جدید می تواند به شکل گیری آزمایش ژنتیکی برای تشخیص سرطان سینه منجر شود تا پزشکان بتوانند با استفاده از نتیجه آن بهترین درمان را ویژه هر یک از مبتلایان تجویز کنند. در این صورت می توان از شیوه آزمون و خطا که در برخی اوقات بیماران را با وجه مسموم داروهای درمان سرطان مواجه می کند، جلوگیری کرده و تاثیرگذاری دارو را افزایش داد.

پزشکان در کشف جدید خود موفق به شناسایی دو ژن در کروموزوم 8 دی ان ای تومور سرطانی شده اند که در هنگام فعالیت غیر عادی باعث مقاوم شدن سلولهای سرطانی در برابر تاثیرات داروی شیمی درمانی به نام "آنتراسایکلین" می شوند. این دو ژن با نامهای LAPTM4B و YWHAZ در برابر داروها از خود سیگنال مقاومت ارسال می کنند.

محققان با آزمایش بر روی نمونه های 85 بیمار سرطانی موفق شدند از هر پنج نمونه در یک نمونه این نشانه های ژنتیکی مقاومت بیماری در برابر شیمی درمانی را بیابند. آزمایشها نیز نشان داد این افراد نسبت به افرادی که از این نشانه های ژنتیکی برخوردار نیستند در برابر شیمی درمانی بهبود کمتری از خود نشان می دهند.

بر اساس گزارش رویترز، با این حال القاء این دو ژن از سلولهای آزمایشگاهی رشد داده شده سرطان سینه در برابر دیگر انواع داروهای شیمی درمانی محافظتی نکرد و این به آن معنی است که مقاومت تومورها به آنتراسایکلین می تواند به عوامل دیگری نیز حساس باشد. پزشکان معتقدند استفاده از این یافته برای ارائه آزمایشها و داروهای موثر بسیار پیچیده بوده و طی یک تا دو سال آینده امکانپذیر است.