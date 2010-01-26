مذاکره با آفریقای جنوبی برای ساخت نیروگاه/ توسعه همکاریهای آب و برق 2 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو درحاشیه دیدار با مکس سیسی لو رییس‌ مجلس آفریقای جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ایران و آفریقای جنوبی از ظرفیتهای مشترک متعددی برای توسعه همکاریهای برخوردار هستند، گفت: از این رو 2 کشور با توجه به نیازهای مشترکی که با یکدیگر دارند می‌توانند از این پتانسیلها استفاده کنند.

وی با اشاره به مذاکراتی که پیشتر مقامات وزارت نیرو ایران و آفریقای جنوبی برای توسعه همکاریهای در بخش صنایع آب، برق و فاضلاب داشته اند، تصریح کرد: آفریقای جنوبی در شرایط فعلی با مشکل تامین برق روبرو است و از این رو ایران می ‌تواند با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور ایجاد شده است به این کشور کمک کند.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه ساخت نیروگاههای جدید برق در آفریقای جنوبی می تواند مشکلات کمبود برق این کشور را مرتفع کند، بیان کرد: در نشست مشترک دو کشور نیز در این زمینه مذاکراتی خوبی انجام شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: همچنین هیئت آفریقای جنوبی خواستار این بودند که با توجه به کمبود منابع آبی که دارند، کمک‌هایی به آنها در زمینه استفاده از انرژی گرمایی اضافی نیروگاه‌ها در تامین آب شرب استفاده کنیم که این طرح نیز کاملا امکان پذیر است.

نامجو در ادامه با اشاره به اینکه آفریقای جنوبی همچون ایران از مزیت منابع زغال‌سنگ برخوردار است، اظهار داشت: زغال سنگ می‌تواند به‌ عنوان سوخت نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد البته مسائل و مشکلات زیست‌ محیطی بیشتری نسبت به گاز طبیعی دارد که در این زمینه توافق شد تیم تحقیقاتی مشترکی ایجاد شود تا بتوانیم از این ظرفیت سوخت فسیلی به خوبی در هر دو کشور استفاده کنیم.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه هیئت آفریقای جنوبی در نشست خود خواستار دریافت آموزش منابع انسانی از ایران شده است، تبیین کرد: وزارت نیرو نیز آمادگی خود را اعلام کرده است در این زمینه نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم و همه دانشگاه‌های دروزارت علوم و هم دانشگاههایی که وابسته به وزارت نیروهستند این آمادگی را دارند که به آموزش نیروهای آفریقایی بپردازند.

وی همچنین از توافق ایران و آفریقای جنوبی برای اجرای پروژه های پساب فاضلاب خبر داد و گفت : از وزیر انرژی آفریقای جنوبی دعوت کرده ایم که سفری به تهران داشته باشد تا هم بازدیدی از توانایی‌های ایران در زمینه‌های مختلف داشته باشد و هم توافقنامه‌هایی را در زمینه‌های مورد اشاره به امضا برسانیم.

مشارکت ایران و آفریقای جنوبی برای فعالیت در کشورهای ثالث

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم مکس سیسی لو رئیس پارلمان آفریقای جنوبی با مطلوب ارزیابی کردن مذاکرات انجام گرفته با وزارت نیروی ایران، اظهار داشت : مذاکره با هیئت ایرانی بسیار مفید و موثر بود که ویژگی اصلی آن صادق بودن طرفین و بیان پیشنهادهای مشخص در خصوص همکاری‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون آفریقای جنوبی سی‌ امین کشور خشک دنیا است، تبیین کرد: از این رو با کمبود آب آشامیدنی روبه ‌رو هستیم و پیش بینی می کنیم که ایران با تجربه بسیارخوبی که در بخش آب و تصفیه فاضلاب دارد بتواند نگرانی‌های آبی آفریقا جنوبی را کاهش دهد.

سیسی لو با اشاره به اینکه قرار است برنامه‌های مشترکی در این زمینه ارائه شود، اعلام کرد: آفریقای جنوبی آمادگی خود را برای دعوت از شرکتهای ایرانی برای حضور دراین کشور اعلام کرده است تا مشارکت‌هایی را تشکیل دهیم که علاوه بر فعالیت در آفریقای جنوبی و ایران، در کشورهای ثالث نیز فعالیت‌هایی را راه‌اندازی کنیم.