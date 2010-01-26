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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

اسماعیلی به مهر خبرداد:

پیشنهاد فعالیت دوساله شورای شهر چهارم با هدف تجمیع انتخابات

پیشنهاد فعالیت دوساله شورای شهر چهارم با هدف تجمیع انتخابات

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به بررسیهای جلسه اخیر این هیئت گفت: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست اما احتمالا اسفندماه سال 89 برگزاری دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر رو روستا را دربرنامه داشته باشیم.

ولی اسماعیلی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد: وظیفه هیئت نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها ایجاد سازوکار مناسب برای برگزاری انتخابات است و نیز هیئت تلاش می کند با وزارت کشور تعامل داشته باشد.

نماینده گرمی تاکید کرد: زمان برگزاری انتخابات شوراها با توافق مجلس و وزارت کشور تعیین خواهد شد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه قرار است دوره آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون تجمیع انتخابات انجام شود، گفت: بر همین اساس این دوره مردم اعضای شورای شهر را برای مدت 2 سال انتخاب می کنند.

نوروزی، ولی اسماعیلی، حسین فدایی، اسدالله بادامچیان، فاضل موسوی 5 عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا هستند.

کد مطلب 1024076

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