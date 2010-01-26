پیشنهاد فعالیت دوساله شورای شهر چهارم با هدف تجمیع انتخابات

ولی اسماعیلی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد: وظیفه هیئت نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها ایجاد سازوکار مناسب برای برگزاری انتخابات است و نیز هیئت تلاش می کند با وزارت کشور تعامل داشته باشد.

نماینده گرمی تاکید کرد: زمان برگزاری انتخابات شوراها با توافق مجلس و وزارت کشور تعیین خواهد شد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه قرار است دوره آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون تجمیع انتخابات انجام شود، گفت: بر همین اساس این دوره مردم اعضای شورای شهر را برای مدت 2 سال انتخاب می کنند.

نوروزی، ولی اسماعیلی، حسین فدایی، اسدالله بادامچیان، فاضل موسوی 5 عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا هستند.