فرانسه خواستار اقدام هماهنگ اروپا علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "پی یر للوشه" وزیر فرانسه در امور اروپا روز گذشته در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل با اشاره به گزارش های تل آویو درباره برنامه هسته ای ایران گفت: اروپا باید خود را برای وارد کردن فشارهای بیشتر بر ایران آماده کند.

به نوشته این روزنامه، للوشه در این دیدار به همتایان خود گفته است: به مدت شش سال است که مذاکرات با ایران در حال انجام است اما در این مدت تمامی پیشنهادی ما از سوی تهران رد شده اند و من امیدوارم که کشورهای اروپایی بصورت هماهنگ برای تحریم ایران اقدام کنند.

در همین رابطه "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان نیز روز گذشته از افزایش فشارها بر ایران حمایت کرد.

مرکل چند روز قبل از پیگیری مذاکرات 1+5 در هفته های آتی خبر داده بود.

دور قبلی مذاکرات 1+5 درباره ایران در نیویورک برگزار شد که بدون رسیدن به نتیجه ای خاص به کار خود پایان داد.