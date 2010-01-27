به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: تمام آموزشهای مهارتی دیگر دستگاهها در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ادغام می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: رئیس جمهور با این موضوع موافق هستند که آموزش فنی دیگر دستگاهها در سازمان فنی و حرفه‌ای ادغام شود ولی این موضوع به معنای تعطیل کردن ظرفیتها و منحل کردن وظایف دیگر دستگاهها نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مراکزی که آموزشهای فنی و حرفه‌ای ارائه می‌کنند متعدد هستند و با توجه به اهمیت مهارت آموزی، آموزش مهارت در کشور باید نظم و انسجام واحدی داشته باشد و از پراکنده کاری جلوگیری شود. رسیدن به این موضوع کاری بسیار سخت اما ارزشمند و مفید است.

شیخ الاسلامی اضافه کرد: وزارت کار اعتقاد دارد با تشکیل سازمان ملی مهارت، توسعه و حجیم کردن تشکیلات و سازمان ضرورت ندارد و باید از ظرفیتهای موجود با اجرای سیاستها و تدابیر درست امور را برون‌ سپاری و به بخش مردمی واگذار کرد.

وزیر کار با بیان اینکه برای اولین بار در کشور وزارت کار منشور کاری بسیار فشرده و سنگینی تدوین کرده است، بیان داشت: این سند برای انجام فعالیتهای وزارتخانه طی یک دوره 4 ساله تعریف شده که باعث شکوفایی بیشتر در کارها می‌شود و یکی از نقاط مهم آن اعتلاء و ارتقاء سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

وی با بیان این که توسعه کشور در برنامه‌های بالادستی، دانایی محور است اظهار داشت: تا زمانی که دانایی محوری جای خود را به مهارت در امور ندهد عملا فایده‌ای ندارد. امروز به علت توسعه فن‌آوری، مهارتها و توانایی‌ها تخصصی و حرفه‌ای شده‌ است و هر فردی باید در یک رشته متخصص باشد، به همین جهت باید به صورت جدی به امر مهارت آموزی پرداخته شود .