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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

اولیا در گفتگو با مهر:

مجلس مخالف لغو مجوز شرکت تابان است/تصمیم درباره حوادث هوایی درهفته آینده

مجلس مخالف لغو مجوز شرکت تابان است/تصمیم درباره حوادث هوایی درهفته آینده

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به زد و خورد رئیس سازمان هواپیمایی و مدیر شرکت تابان بعد از سانحه هوایی مشهد در مجلس گفت: هفته آینده تصمیم نهایی در رابطه با حادثه اخیر هوایی کشور اتخاذ خواهد شد.

علی اکبر اولیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به درگیری رئیس سازمان هواپیمایی کشور و مدیر شرکت هواپیمایی تابان در جلسه کمیسیون صنایع تصریح کرد: دوستان نماینده از این درگیری به شدت ناراحت شدند ضمن اینکه مجلس موافق لغو مجوز شرکت تابان نیست.

نماینده یزد و صدوق تاکید کرد: خلبان هواپیما به هر دلیلی تشخیص داده که فرود اضطراری داشته باشد و این موضوع ربطی به شرکت ندارد و مسئولیتی متوجه شرکت نیست که قرار باشد مجوز آن تعلیق یا لغو شود.

به گفته این نماینده مجلس بر اساس نظرات نمایندگان تعلیق فعالیت شرکت تابان قانونی نبوده است.

اولیا گفت: هفته آینده تصمیم نهایی در رابطه با حادثه اخیر هوایی کشور اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است روز یکشنبه بعد از جلسه مجلس پیرامون سانحه هوایی مشهد رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس شرکت هوایی تابان با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کرده بودند.

کد مطلب 1024096

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