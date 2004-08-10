كيوان ساكت تور موسيقي اروپا برگزار مي كند

" كيوان ساكت " آهنگساز و نوازنده تار و سه تار، درگفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: آخرامسال در كشورهاي سوئد، ايتاليا، آلمان و كشورهاي اسكانديناوي ، قطعات موسيقي كلاسيك غرب را با نواختن سازهاي ملي و قطعات موسيقي ملي ايران را اجرا مي كنيم. در اين برنامه ها " بهنام ابوالقاسم" نوازنده پيانو و " نويد مصطفي پور" نوازنده ويولن مرا همراهي مي كنند.



وي ادامه داد: براي اين كنسرت ها، 8 قطعه جديد ساخته ام كه در رپرتواري 20 قطعه اي، آنها را به صحنه مي برم. اين قطعات در ابوعطا، دشتي، شور، چهارگاه و ماهور خواهند بود. قطعات كلاسيك نيز، از ميان آثار باخ، موتسارت و برامس، انتخاب شده اند.

وي در ادامه در مورد تور ايران گفت : از ابتداي امسال تا الان در شهرهاي ورامين، تهران، كرج، بروجرد ولاهيجان كنسرت داشته ام و از اين به بعد ، تا آغاز مهرماه در شهرهاي نيشابور، كرمان و كرمانشاه، كنسرت مي دهم.

" ساكت" در پايان خبر از انتشار آلبوم " شرق اندوه2" داد و در مورد آخرين كتابش گفت: كتاب " چرخ نيلوفري " را كه 20 قطعه براي تار و سه تار است، به زودي منتشر مي شود.در اين كتاب روي مباحثي چون مضراب هاي گردشي، مضراب تريل و مضراب پروانه، بحث شده است.