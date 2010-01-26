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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

150 واحد مسکونی آماده تحویل به مددجویان کمیته امداد ایلام شد

150 واحد مسکونی آماده تحویل به مددجویان کمیته امداد ایلام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد امام استان ایلام از تحویل 150 واحد مسکونی به مددجویان زیر پوشش این نهاد در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید ایراندوست ظهر سه شنبه در جمع خبنرگاران اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی در شهرستانهای مختلف این استان احداث شده اند.

وی ادامه داد: برای ساخت این تعداد واحد 9 میلیارد ریال اعتبار از محل محل اعتبارهای مرکز و این نهاد هزینه شده است.

این مسئول با اشاره ه به اینکه با بهره برداری از این واحدها سرپناه حدود 800 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد در مناطق شهری استان تامین خواهد شد، خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی در طول دهه فجر بهره برداری و تحویل مددجویان زیر پوشش این نهاد می شود.

وی گفت: اکنون شش هزار خانوار از مجموع حدود 28 هزار خانوار زیر پوشش این نهاد متاسفانه فاقد سرپناه بوده و در منازل استیجاری زندگی می کنند.

بیش از 100 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.

کد مطلب 1024101

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