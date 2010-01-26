150 واحد مسکونی آماده تحویل به مددجویان کمیته امداد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید ایراندوست ظهر سه شنبه در جمع خبنرگاران اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی در شهرستانهای مختلف این استان احداث شده اند.

وی ادامه داد: برای ساخت این تعداد واحد 9 میلیارد ریال اعتبار از محل محل اعتبارهای مرکز و این نهاد هزینه شده است.

این مسئول با اشاره ه به اینکه با بهره برداری از این واحدها سرپناه حدود 800 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد در مناطق شهری استان تامین خواهد شد، خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی در طول دهه فجر بهره برداری و تحویل مددجویان زیر پوشش این نهاد می شود.

وی گفت: اکنون شش هزار خانوار از مجموع حدود 28 هزار خانوار زیر پوشش این نهاد متاسفانه فاقد سرپناه بوده و در منازل استیجاری زندگی می کنند.

بیش از 100 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.

