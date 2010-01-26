اجرای طرح پرداخت از طریق موبایل/ اخذ ریز مکالمات با ایمیل

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمدمهدی عطوفی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به راه اندازی پایلوت موبایل Payment افزود: با راه اندازی این پایلوت برخی از سرویسهای آن ارائه شد و از آنجا که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است در حال نهایی کردن سیاستهای شرکت برای راه اندازی کامل این پایلوت هستیم.

وی با تاکید بر اینکه زیر ساختهای لازم برای اجرایی کردن موبایل Payment فراهم شده است، ادامه داد: با نهایی شدن ساستها و اخذ مجور نسبت به اجرای عمومی این خدمات اقدام خواهد شد.

عطوفی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دنبال راهکارهایی برای ایجاد ارتباط با بانکها به صورت online هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر سامانه های بانکها این اجازه را به ما نمی دهد تا به صورت online با آنها در ارتباط باشیم.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرایی کردن ارتباط همزمان با بانکها در حال مذاکره هستیم یادآور شد: تاکنون دو بانک اعلام آمادگی کرده اند و در صورت نهایی شدن نام این دو بانک اعلام خواهد شد.

به گفته عطوفی در صورت ایجاد این ارتباط، مشترکانی که سیمکارت آنها به دلیل بدهی قطع شده است با مراجعه به بانکها و پرداخت صورت حساب خود بلافاصله این اطلاعات به شرکت همراه اول ارسال می شود و بلافاصله نسبت به وصل مجدد آن اقدام می شود.

خدمات E-Care

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول از عملیاتی شدن سرویس E_ Care از سوی این شرکت خبر داد و گفت: مشترکان از طریق این E_care می توانند اطلاعات سیمکارت خود را به وسیله e-mail دریافت کنند.

به گفته وی، این سرویس خدماتی چون قطع و وصل سیمکارت و گرفتن ریز مکالمات از سوی مشترک ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه پرداختهای غیرحضوری شامل اینترنتی، ATM، سامانه های SMS بانکها و تلفنبانک می شود، اضافه کرد: در حال حاضر تنها خدماتی که از سوی کلیه بانکها به مشتریان ارائه می شود تلفنبانک است و بانکهای ملی، صادرات، سامان، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، رفاه و پاسارگاد از جمله موسسات مالی و بانکی هستند که این خدمات را رایگان در اختیار مشتریان خود قرار می دهد و می توان از طریق تلفن همراه و ثابت از آن استفاده کرد.