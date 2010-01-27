هیچ قولی برای موفقیت در بازیهای آسیایی گوانگژو نمی دهیم

مسلم جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با حضور" جان گریفیس" انگلیسی در ایران مرحله آزمون قایق‌سواران از 7 بهمن‌ماه در بخش بانوان در استان تهران آغاز شده است. قرار است این مربی در مدت یک ماه از پاروزنانی که سابقه سه تا چهارساله در این رشته دارند در شهرهای خودشان تست آمادگی بگیرد.

وی افزود: این تست‌ها در 6 بخش و با در نظر گرفتن 4 شاخص گرفته می‌شود و در نهایت اسفندماه سال جاری 100 نفر را به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت خواهیم کرد. قرار است در پایان این اردو تنها 30 نفر در بخش مردان و 30 نفر در بخش زنان برای حضور در بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو در اردو باقی بمانند.

رئیس کمیته دراگون بت کشورمان خاطرنشان کرد: ما برای اولین قصد حضور در بازیهای آسیایی را داریم به همین دلیل برای انتخاب بهترین نفرات یک دستگاه مخصوص تست گیری به نام ارگومتر را خریداری کرده‌ایم که هنوز در گمرک قرار داشته و قرار است بزودی تحویل فدراسیون شود. چون فرصت زیادی نداریم تست این دستگاه در اردوی تیم ملی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: قرار است در اردیبهشت و مردادماه سال آینده در دو مسابقه تدارکاتی قهرمانی آسیا در چین و مسابقه بین المللی ماکائو شرکت کنیم. با توجه به اینکه قایقرانان دراگون بت ما سابقه حضور در بازیهای آسیایی را نداشته‌اند نمی‌توانیم از هم اکنون ارزیابی را در خصوص کسب مدال یا نتیجه بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ قولی برای کسب مدال توسط اژدهاسواران در گوانگژو نمی‌دهد، گفت: باید قایقرانان در پایان این دو مسابقه تدارکاتی به رکوردهای آسیایی برسند تا بتوانیم در هیئت رئیسه از آنها دفاع کرده ودر خصوص اعزام آنها به این دیدارها تصمیم بگیریم.