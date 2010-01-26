ژاپن حضور نظامی آمریکا در این کشور را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتپرس، پس از انتخابات شهرداری در شهر "ناگو" در اوکیناوا و پیروزی یک فرد مخالف حضور نظامی آمریکا در این جزیره ، "یوکیو هاتویاما" گفت که وی بر آن است تا توافقنامه نظامی کشورش با آمریکا را در رابطه با انتقال نیروها به مکانی دیگر مورد بررسی قرار دهد.

حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا که در حال حاضر حدود 47 هزار نظامی آمریکایی در این جزیره هستند، مشکلات فراوانی را طی چند دهه گذشته برای ساکنان این جزیره فراهم کرده است.

رای دهندگان ژاپنی 4 بهمن ماه با رای دادن به "سوسومو اینامینه" نامزد طرفدار خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه "فوتنما" در اوکیناوا نشان دادند که خواهان پایان اشغال این جزیره توسط نیروی هوایی آمریکا هستند.

آمریکا که در نشست های اخیر خود با مقام های ژاپنی بویژه در آخرین مورد آن در دیدار وزرای خارجه دو طرف در هاوایی به خواسته ژاپنی بی اعتنایی کرده، در واکنشی احتیاط آمیز به اظهارات هاتویاما گفت که واشنگتن از نزدیک با مقام های ژاپنی در این باره رایزنی می کند.