تشکیل شرکتهای هواپیمایی مشترک ایران و عمان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از عمان، جعفر قادری امروز در دیدار هیئت ایرانی با معاون وزیر بازرگانی عمان در مسقط خواستار مشارکت هر چه بیشتر شرکتهای عمانی برای خرید سهام شرکتهای واگذارشده طبق اصل 44 قانون اساسی شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون ایران این امکان را دارد که شرکتهایی با سرمایه خارجی در کشور داشته باشد و بر این اساس، عمان می تواند شرکتهایی با 100 درصد مالکیت در جمهوری اسلامی ایران تاسیس کند.

وی تصریح کرد: ایران در پروژه هایی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب کشور و مناطق ویژه نیاز به سرمایه گذاری دارد، در این راستا شرکتهای عمان می تواند در پروژه ها و میادین نفت و گاز مشترک با سایر کشورها، سرمایه گذاری کنند چراکه هم اکنون با مشکل سرمایه گذاری برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز مواجه هستیم.

به گفته قادری، عمان می تواند با احداث تاسیسات و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران، از گاز مورد نظر استفاده کرده و یا واحدهای تولیدی برای بهره برداری از آن به نحو مطلوب، راه اندازی نماید.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمینه های سرمایه گذاری ایران در مجتمع های تفریحی و گردشگری یا مناطق ویژه اقتصادی در ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون دولت ایران در قالب مناطق ویژه اقتصادی، زمین در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و در این راستا عمان می تواند برای تولید محصولات غذایی و سایر اقلام مورد نیاز خود، سرمایه گذاری کند.

وی اظهار داشت: همچنین در مناطق ویژه اقتصادی شهرهای مختلف نظیر شیراز، عمان می تواند با احداث بیمارستانهای مجهز وارد عمل شده و کل سرمایه گذاری و مالکیت را در اختیار داشته باشد، این درحالی است که با اصلاح قانون جذب سرمایه گذاری خارجی،‌ محدودیتهای گذشته از میان برداشته شده است.

قادری همچنین از شرکتهای عمانی درخواست کرد تا در پروسه خرید سهام شرکتهای واگذار شده در راستای اصل 44 قانون اساسی، حضور پیدا کند. به گفته وی، سرمایه گذاران عمانی می توانند در تامین هواپیما و اجاره به شرط تملیک آن در ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران وارد شده و یا در قالب ایجاد شرکتهای مشترک هواپیمایی با بخش خصوصی ایران همکاری کنند.