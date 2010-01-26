بخش حقوق هسته ای فعال می شود / آماده مذاکره درباره بسته پیشنهادی

به گزارش خبرنگار مهر ، رامین مهمانپرست امروز سه شنبه در نشست هفتگی خود در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که پس از یک سال از روی کار آمدن اوباما در آمریکا آیا احساس تغییر در سیاستهای آمریکا درباره ایران و جهان مشاهده می شود یا نه، گفت: این احساس نه در ایران و نه در جهان محسوس نبوده و به نظر می رسد که سیاستهای سابق آمریکا کماکان در حال ادامه و اجرا است.



وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره رابطه آمریکا و چین و روسیه در یک سال گذشته و تغییر در این مناسبات گفت: از موضع گیری های اخیر دو کشور چین و روسیه چنین بر می آید که در رابطه این سه کشور نیز تغییر چندانی به وجود نیامده است.



سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رابطه آمریکا و سازمان ملل در یک سال گذشته نیز گفت: نشانه های توجه جدی آمریکا به سازمان ملل در یک سال گذشته نیز دیده نمی شود و نمونه آن گزارش گلدستون است که جنایات رژیم صهیونیستی را بازگو می کرد ولی این گزارش مورد بی توجهی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و همچنان حمایت این کشور از اقدامات رژیم غاصب قدس ادامه دارد.



وی تاکید کرد: کماکان شاهد سیاستهای دوگانه آمریکا در زمینه سازمانهای بین المللی و همچنین سازمان ملل هستیم.



سخنگوی وزارت امور خارجه‌ درباره‌ اظهارات اخیر سفیر روسیه در ایران در خصوص پاسخگویی ایران به سئوالات مطرح در مورد پرونده هسته‌ای گفت: در گفتگوها با ‌آژانس انرژی اتمی چند سئوال مطرح شده بود که توافق کردیم در صورت پاسخ و ابهام‌زدایی، این موارد از دستور کار آژانس خارج شود و پرونده‌ هسته‌ای ایران در مسیر طبیعی خود قرار گیرد.



رامین مهمان‌پرست افزود: به صورت مکتوب و مستند به همه‌ سئوالات پاسخ داده شد و تایید آژانس هم در این زمینه وجود دارد. بنابراین از نظر ما پرونده‌ هسته‌ای ایران در مسیر طبیعی خود بوده و بحث‌هایی که مطرح می شود ادعایی است که هیچگاه سندی از آن ارائه نشده است.



وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اظهارات مقام های کشور فرانسه درباره‌ لزوم همراهی شرکای اتحادیه‌ اروپا برای اعمال تحریم علیه ایران و رویکرد ایران در مورد این اظهارات گفت: بهتر است آنها از سخنان سنجیده و رویکردهای صحیح درباره جمهوری اسلامی استفاده کنند و اسیر فضاسازی‌ آمریکا و برخی کشورهای دیگر نشوند. اعمال تحریم و محدود کردن روابط اقتصادی با ایران، بیشتر به زیان شرکت‌های خودشان است.



سخنگوی وزارت امور خارجه‌ کشورمان در پاسخ به سوالی درباره بی‌نتیجه بودن نشست اخیر 1+5 گفت: بحث هسته‌ای مربوط به جمهوری اسلامی روند طبیعی خود را دنبال می‌کند و برنامه‌هایی که در دستور کار داریم به خوبی پیش می‌رود. برخوردهای سیاسی راهگشا نیست. امیدواریم کشورها با رویکرد منطقی در این موضوع وارد شوند.



سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تعویق سفر جلیلی به مسکو نیز گفت: این سفر، سفر مهمی است. طبیعی است که در این سطح از سفر نیاز به هماهنگی‌های بیشتری وجود دارد تا بهره‌برداری‌های بیشتری از سفر بشود.



سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره ادامه مذاکرات هسته ای با بیان اینکه موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی روال طبیعی خود را دارد، خاطرنشان کرد: موضوع هسته‌ای ایران چیزی نیست که در دستور کار مذاکره با کشوری خاص باشد.



وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی منتظر تاریخ و آمادگی طرف مقابل است تا درباره بسته پیشنهادی ایران مذاکره شود.



مهمانپرست تاکید کرد : ایران در تلاش است تا با ارائه برخی راهکارها جنبه حقوقی پرونده هسته‌ای کشورمان را فعال سازد و امیدواریم در چارچوب قوانین آژانس به یک رویکرد منطقی نائل آییم.

ادامه دارد ...

