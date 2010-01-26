فریده نیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استعفای خود را هفته گذشته تقدیم زنگی آبادی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری کردم اما وی با لطفی که نسبت به من داشت این استعفا را قبول نکرد.

وی افزود: من هم کارمند سازمان تربیت بدنی بوده و هم نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بودم، به دلیل مشغله کاری و دو شغله بودنم ترجیح دادم تا به دلیل حجم بالای کاری، با ارائه استعفای خود از این سمت به سجادی معاون سازمان تربیت بدنی تنها در سازمان ادامه کار دهم .

وی تاکید کرد: من با این استعفا خود را از مجموعه فدراسیون دوچرخه سواری جدا نمی دانم و از هیچ کمکی برای ارتقاء این رشته دریغ نخواهم کرد.