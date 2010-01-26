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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

نیسیان در گفتگو با مهر :

به دلیل مشغله کاری از فدراسیون دوچرخه‌سواری جدا شدم

به دلیل مشغله کاری از فدراسیون دوچرخه‌سواری جدا شدم

نایب رئیس مستعفی فدراسیون دوچرخه سواری تنها دلیل جدایی اش را از این مجموعه مشغله کاری عنوان کرد.

فریده نیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استعفای خود را هفته گذشته تقدیم زنگی آبادی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری کردم اما وی با لطفی که نسبت به من داشت این استعفا را قبول نکرد.

وی افزود: من هم کارمند سازمان تربیت بدنی بوده و هم نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بودم، به دلیل مشغله کاری و دو شغله بودنم ترجیح دادم تا به دلیل حجم بالای کاری، با ارائه استعفای خود از این سمت به سجادی معاون سازمان تربیت بدنی تنها در سازمان ادامه کار دهم .

وی تاکید کرد: من با این استعفا خود را از مجموعه فدراسیون دوچرخه سواری جدا نمی دانم و از هیچ کمکی برای ارتقاء این رشته دریغ نخواهم کرد.

کد مطلب 1024131

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