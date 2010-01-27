دلایلی برای مجرب بودن پزشکان عصر حجر

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی ها نشان می دهد جراح دوران نوسنگی برای قطع دست این مرد سالخورده از سنگ آتش زنه بسیار تیز و نوعی ماده بیهوشی ابتدایی استفاده کرده و پانسمان و درمان جراحت را در محیطی کاملا استریل انجام داده است. آزمایشها نشان داده است این جراحی قطع عضو از روی عمد و با موفقیت کامل انجام شده است.

این اسکلت که طی جستجو در مقبره ای در 40 مایلی پاریس کشف شده است به مردی جنگجو تعلق داشته که ظاهرا بازویش در اثر افتادن، حمله حیوانات یا طی جنگ آسیب شدید دیده است.

اینگونه به نظر می رسد گیاهان مسکنی مانند "هالسینوژنیک داتورا" یا تاتوره طی این جراحی مورد استفاده قرار گرفته و جراحت نیز با استفاده از گیاهان ضد عفونی کننده ای مانند "خزنه" تمیز شده است. به گفته متخصص باستان شناسی که این شواهد را کشف کرده اند فردی که این جراحی را انجام داده تنها یک جراحی ساده را اجرا نکرده بلکه وی به شکلی آشکار دارای دانش پزشکی بوده است.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان به تازگی نشانه هایی را از دو جراحی قطع عضو دیگر در آلمان و جمهوری چک کشف کرده اند. پزشکان عصر حجر پیشتر به تخصصهایی مانند شکافتن جمجمه شهرت داشتند و پیش از این نشانه هایی از انجام جراحی قطع عضو از آنها کشف نشده بود.