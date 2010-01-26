محور کرج - چالوس باز است/ پنج پایگاه زمستانی مستقر در جاده

رئیس اداره راه و ترابری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به رغم بارش برف شب گذشته، محور کرج - چالوس همچنان برای عبور و مرور خودروها باز است.

وی افزود: به رغم بارش 25 سانتی متری برف در سطح محور کرج به چالوس و تلاش بی وقفه راهداران، تردد در این مسیر جریان دارد.

این مسئول از رانندگانی که در حال تردد در این محور هستند خواست تا ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از توقف در نقاط بهمن خیز این جاده خودداری کنند.

مکوندی ادامه داد: به رانندگانی که قصد عبور از این مسیر را دارند توصیه می شود زنجیر چرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی لازم را به همراه خود داشته باشند.

وی یادآور شد: پنج پایگاه زمستانی برای کنترل، نگهداری و رسیدگی اضطراری به حوادث احتمالی این جاده از آذرماه امسال در این محور مستقر شده اند.

مکوندی خاطرنشان کرد: 10 تا 15 نیروی کارآزموده روزانه در هر یک از این پایگاهها استقرار دارند و 25 دستگاه برف روب و نمک پاش نیز برای بازنگاه داشتن این محور کوهستانی و پرتردد در این پایگاهها مستقر هستند.

وی عنوان کرد: همچنین کماکان به دلیل حفر یک دستگاه تونل در محدوده سیاه بیشه و حوزه استحفاظی استان مازندران محور کرج – چالوس شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 شب تا 5 صبح مسدود است.

رئیس اداره راه و ترابری کرج به رانندگان توصیه کرد برای رفتن به شمال کشور قبل از ساعت 23 یعنی قبل از ساعت انسداد حرکت کنند و یا در غیر این صورت از محورهای جایگزین قزوین – رشت ، جاده هراز و یا جاده فیروزکوه تردد کنند .

به گفته وی، با تلاش شبانه روزی راهداران این محور، تردد راههای روستایی نیز همچنان ادامه دارد.