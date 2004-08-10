هيأت داوران در بخش نمايشنامه نويسي هيچ انتخابي نداشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از امور رسانه اي يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس ، هيأت داوران دومين جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس همدان متشكل از فردوس حاجيان، كاظم علوي و حميد صنيعي پور در بخش بروشور آراي خود را به اين شرح اعلام كردند : رتبه سوم به طور مشترك به هادي عسگري فر و احمدرضا آخوندزاده طراحان بروشور نمايشهاي " تولد يك ستاره " و "چمداني پر از زر" ، رتبه دوم: حميد صابوني طراح بروشور نمايش "گمشده". هيات داوران در اين بخش براي رتبه اول انتخابي نداشت.



در بخش آهنگسازي امير فرهاد سرمدي آهنگساز نمايش دايه، شيرين رو بردن" رتبه سوم ومهدي حسيني آهگساز نمايش "گلايه" رتبه دوم را كسب كردند. هيات داوران در اين بخش نيز براي رتبه اول انتخابي نداشت.



در بخش طراحي صحنه هيات داوران در اين بخش نيز براي رتبه سوم انتخابي نداشت وحسين فدايي حسين طراح صحنه نمايش "حلقه مفقوده" و رضا حسن زاده طراح صحنه نمايش "گلايه" به ترتيب رتبه دوم و اول طراحي صحنه را كسب كردند.



در نمايشنامه نويسي ، هيات داوران در بخش انتخاب متون، هيچ متني را در خور رتبه هاي اول تا سوم تشخيص نداده است. اما از نويسندگان نمايشنامه هاي زير بدون ذكر اولويت تقدير به عمل آورد : حسين فدايي حسين نويسنده نمايش "حلقه مفقوده"، حسن حاچت پور نويسنده نمايش "دايه، شيرين رو بردن"، محمد مهدي خامي نويسنده نمايش "گلايه"و احسان جانمي نويسنده نمايش "گمشده".



در بخش كارگرداني، هيأت داوران رتبه سوم را به طور مشترك به احسان جانمي و احسان رحيمي كارگردانان نمايشهاي "گمشده" و "گاورنگ"داد وحسن حاجت پور و محمد مهدي خاتمي كارگردان نمايشهاي "دايه، شيرين رو بردن" و "گلايه" به طور مشترك رتبه دوم اين بخش را كسب كردند. هيات داوران در بخش كارگرداني نيز رتبه اول نداشت.



در بخش بازيگري مرد، هيأت داوران رتبه سوم را به احمد ريحانه بازيگر نمايش "گلايه" از مشهد و رتبه دوم را به طور مشترك به امير هاشمي و احسان رحيمي بازيگران نمايش "گاورنگ" از شاهين شهر اصفهان ورتبه اول را به حسن حاجت پور بازيگر نمايش "دايه، شيرين رو بردن" از شاهين شهر اصفهان داد.



هيات داوران در اين بخش با اهداي لوح تقدير به غلامرضا عارف نژاد يكي از پيشكسوتان تئاتر خراسان و آرمان حاجت پور بازيگر نوجوان نمايش دايه، شيرين رو بردن از دو نسل بازيگري تشكر كرد.

در بخش بازيگري زن، زهرا غربالي و مژگان خالقي بازيگران نمايشهاي "دايه، شيرين رو بردن" و "تولد يك ستاره" به طور مشترك موفق به كسب رتبه سوم شدند و رتبه دوم اين بخش به طور مشترك به منصوره شيرازي و پگاه خسروي بازيگران نمايشهاي "گلايه" و "گمشده" داده شد. مريم معلايي بازيگر نمايش "دايه، شيرين رو بردن"را نيز رتبه اول را كسب كرد.



همچنين هيأت داوران نمايشهاي دايه شيرين رو بردن (شاهين شهر اصفهان) و گلايه (مشهد) را به عنوان نمايشهاي برگزيده جهت حضور در يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس - مشهد معرفي كرد.



ستاد برگزاري دومين جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس همدان، لوحهاي يادبودي را به شاه حسيني مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان ، حميد حسام مدير كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس همدان، مادر سه شهيد، خانواده شهيد سيروس شكرلي" ، سمانه ساعدي" فرزند شهيد ساعدي اهدا كرد و به نرگس حسين زاده بازيگر نمايش " از خواب تا مهتاب" (كاشمر) و مائده آرانوش مجري دكور نمايش"چمداني پر از زر" (مشهد) لوح عفاف اهدا كرد.



همچنين لوح يادبود به گروه نمايش "از خواب تا مهتاب " (كاشمر)، احمد بيگلريان هنرمند پيشكسوت همدان وعباس شيخ بابايي هنرمند پيشكسوت همدان اهدا شد و با تقديم يك لوح يادبود به گروه نمايش "دايه، شيرين را بردن" از شاهين شهر اصفهان به عنوان بهترين نمايش مردمي تقدير به عمل آمد.



