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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خودداری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از اجرای تکالیف

خودداری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از اجرای تکالیف

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر معتقد است: مسئولان این صندوق خلاف آئین نامه هیئت وزیران عمل می کنند.

عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از زمان تصویب آئین نامه اجرایی اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب آئین نامه اجرایی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر این بحث مطرح بود که این صندوق با ماهیت حمایتی یا بیمه ای اداره شود که در نهایت این آئین نامه با ماهیت حمایتی تدوین و مکلف به اجرای برخی تعهدات و خدمات شد اما تاکنون این صندوق از اجرای بسیاری از تعهدات تخطی کرده است.

آئین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در تاریخ ٤/١١/٣٨٣ و بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد تبصره (٢) ماده (٣) و بند (د) ماده (٣) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در هئیت وزیران به تصویب رسید و بنا شد 23 میلیون روستایی از خدمات بیمه اجتماعی که سالها از آن محروم مانده بودند، برخوردار شوند.

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر به اعمال شرایط سنی در تحت پوشش قرار دادن روستاییان اشاره کرد و گفت: در زمان تدوین آئین نامه اجرایی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب شد تا روستاییان بالای 50 سال تحت پوشش بیمه قرار نگیرند اما این امر در مجلس رد شد و صندوق مکلف شد تمامی روستاییان را بدون شرایط سنی بیمه کند اما متاسفانه صندوق این مصوبه را اجرا نمی کند.

اورنگ خاطر نشان کرد: در صلاحیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان نیست که این مصوبه هیئت وزیران را لغو کند و اگر نسبت به این موضوع اعتراض دارد باید منتظر تصمیم هیئت وزیران و مجلس بمانند، همچنین در کنار این موضوع مجلس در ابتدا تاکید کرد که بحث بیمه بیکاری دیده شود و هیئت وزیران نیز آن را تصویب کرد اما صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی چهار سال گذشته نیز نسبت به اجرای مصوبه لغو شرایط سنی اقدام نکرده است.

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی همچنین در مورد نحوه پرداخت مستمری به بازماندگان و از کارافتادگان روستایی نیز گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلف به پرداخت مستمری به از کارافتادگان است اما تا کنون هیچ فردی را جهت بررسی از کارافتادگی و پرداخت مستمری به کمیسیون ارجاع نداده است و انتظار می رود مسئولان صندوق پاسخ دهند که از سال 84 تا کنون به چه تعداد ازکارافتاده مستمری پرداخت کرده اند.

کد مطلب 1024163

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