238 فقره پرونده قاچاق در گمرک کشف شده است

موسی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: از این تعداد 89 فقره زیر ده میلیون ریال و 48 فقره بالای ده میلیون ریال است.

وی افزود: جریمه نقدی پرونده های زیر 10 میلیون ریال 430 میلیون و 483 هزار ریال و پرونده های بالای 10 میلیون ریال جریمه ای بالغ بر 17 میلیارد و 176 میلیون ریال بوده است.

محمدی با اشاره به اینکه این میزان تعداد پرونده به دوره مشابه از نظر تعداد 16 درصد رشد داشته است اذعان داشت: این میزان پرونده از نظر ارزش ریالی 130درصد افزایش داشته است.

وی یاد آورشد: کالاهای قاچاق شامل پتو، البسه، کفش، مواد خوراکی و...است.

وی با بیان اینکه در 9 ماه سال جاری دو هزار و 294 مسافر از استان خارج شده اند بیان داشت: تعداد مسافران ورودی به استان هزار و 962 نفر بوده است.

محمدی با اشاره به اینکه در خروج مسافران از استان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 23 درصد کاهش داشته است، بیان داشت: مسافران وردوی استان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد پرواز ها در 9 ماه سال جاری 78 پرواز بوده است خاطر نشان کرد: این میزان پرواز نسبت به دوره مشابه سال گذشته در این استان 18 درصد رشد داشته است.