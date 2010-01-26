داوران بخش "چشم واقعیت" مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی همایونفر (مستندساز)، سعید صادقی (مستند ساز) ، حبیب احمدزاده (فیلمنامه نویس) و رضا برجی (مستندساز) فیلم‌های این بخش از جشنواره را ارزیابی می کنند.در بخش چشم واقعیت جشنواره فیلم فجر 22 فیلم مستند کوتاه و نیمه بلند و 14 مستند بلند رقابت می کنند.

دراین بخش یک سیمرغ بلورین به بهترین مستند کوتاه و نیمه بلند و یک سیمرغ بلورین به بهترین مستند بلند اهدا می‌شود.همچنین فیلم های "اتاق صعود" به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا فرهمند، "انگار باید به مرگ احترام گذاشت" به کارگردانی فرشید اخلاقی پور و تهیه کنندگی مرکز گسترش مستند و تجربی، فرشید اخلاقی پور، "در جستجو" به کارگردانی سوسن بیانی و تهیه کنندگی سعید رشتیان- گروه فرهنگ هنر و تاریخ شبکه اول سیما ، "روز پایان" به کارگردانی و تهیه کنندگی نرگس آبیار، "روسری های رنگی ما" (کار گروهی) به تهیه کنندگی موسسه روایت فتح، "زندگی در کسوف" به کارگردانی و تهیه کنندگی فتح اله امیری ، "سپیده علم کشید" به کارگردانی رضا مجلسی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی- علیرضا سبط احمدی، "شیر صحرا" به کارگردانی پناه بر خدا رضایی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی- پناه برخدا رضایی ، "فصلی دیگر" به کارگردانی آزاده بی زار گیتی و تهیه کنندگی ندا عابد- موسسه فرهنگ معاصر، "فقط کمی نور" به کارگردانی سیدحامد نوبری و تهیه کننندگی حوزه هنری اراک- کمیته امداد امام خمینی تهران و "قاب خالی" به کارگردانی امین قدمی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این بخش از جشنواره رقابت می کنند.

سایر مستندهای کوتاه و نمیه بلند بخش چشم واقعیت عبارتند از : "کاریز" به کارگردانی سعید زارعیان و تهیه کنندگی موسسه سینمایی تیراژه فیلم، "کلاس تشکیل می شود" به کارگردانی جلال نصیری هانیس و تهیه کنندگی حوزه هنری کردستان، "کلاه شیشه ای" به کارگردانی محسن خان جهانی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، "گمشده ها" به کارگردانی الهام حسین زاده و تهیه کنندگی سعید رشتیان- گروه فرهنک هنر و تاریخ شبکه اول سیما، "لیکو" به کارگردانی محمد علی هاشم زهی و تهیه کنندگی پیروز کلانتری گروه فرهنگ هنر و تاریخ شبکه اول سیما، "مرد و دبه" به کارگردانی کیوان کریمی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران، "مرغ سحر" به کارگردانی مهدی باقری و تهیه کنندگی سعید رشتیان- گروه فرهنگ هنر و تاریخ شبکه اول سیما ، "نیمروزان" به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن رمضان زاده ، "و من مسافرم ..." به کارگردانی لقمان خالدی و تهیه کنندگی سعید رشتیان- گروه فرهنگ هنر و تاریخ شبکه اول سیما، "هزار داستان امیر جاهد" به کارگردانی منوچهر بشیری و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی- سعید رشتیان و "یار دبستانی من" به کارگردانی محسن خان جهانی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

تهیه کنندگان فیلم های این بخش،موظفند هر چه سریع تر نسخه دی وی کم اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.در این بخش از جشنواره یک سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند اهدا می شود.بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در حال برگزاری است.



