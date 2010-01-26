فرهنگ سازی در جامعه گام نخست در مبارزه با جنگ نرم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه امروز سه شنبه در حاشیه همایش استراتژی رسانه های داخلی مقابل جنگ نرم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص مهمترین اقدام وزارت خارجه در مقابله با جنگ نرم، اظهار داشت: اولین گام در برخورد با هر پدیده ای شناخت درست آن پدیده است.

وی افزود: در یک سال گذشته در وزارت امور خارجه مطالعات گسترده ای با جمع آوری و رصد تحولات پیرامون مقوله مهم جنگ نرم در مناطق مختلف جهان صورت گرفته است.

متکی ادامه داد: در وزارت خارجه ظرفیت خوبی را برای شناخت این مقوله به دست آورده ایم و بر اساس آن راهکارهایی را هم در حوزه مفهومی و هم در حوزه ارتباطات طراحی کرده ایم که بخشی از آن به مجموعه دوستان رسانه ای مربوط می شود.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: بهتر است در این مقوله خاص نشست ها و گفتگوهای ویژه ای را برگزار کرده و به تبادل نظر و مشورت برای شناسایی ظرایف و ابعاد و زوایای این پدیده بپردازیم.

وی تصریح کرد: در یک نگاه کلان و ملی و بر اساس منافع ملت و کشورمان و بر اساس ضرورت جلوگیری از ترفندهایی که دشمنان می خواهند منافع ملی ما را هدف قرار دهند باید راهکارهایی بیندیشیم و از هدف قرار دادن منافع اعتقادی و سرمایه های عظیم کشورمان جلوگیری کنیم.

متکی خاطر نشان کرد: ما می توانیم وظایف مختلفی را تقسیم کرده و به تعریف مسئولیت های متفاوت در این زمینه با یک فرماندهی هوشمندانه بپردازیم و مدبرانه موضوعات مختلف را پیگیری کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی همچنین گفت: ایفای این نقش در این برهه حساس که دشمن از همه درها و پنجره ها برای ورود خود به ایران ناکام مانده است باید توجه ویژه داشته باشیم زیرا دشمن در خیمه گاه های خود کنترل را از راه دور به دست گرفته است. ولی ما با سلاح هوشیاری، همبستگی، همیاری و تعهد به منافع ملت و اعتقادات کشورمان می توانیم در این جنگ جدید فائق آییم و اتفاقا تیرها را به سوی خودشان برگردانیم لذا این موضوع مسئولیت مهمی است.

وی نخستین گام در این زمینه را فرهنگ سازی در جامعه عنوان کرد و گفت: نشست امروز گام بلندی در آغاز این محور و حرکت مهم است.