ساختمان دو موزه جدید در استان سمنان به بهره برداری می رسد

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ساختمان دو موزه در استان سمنان همزمان با دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این دو موزه در شهرستان‌ های دامغان و گرمسار واقع شده است.

قائم مقام میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: مرمت ساختمان این دو موزه که در شهرستان دامغان خانه لطفی و در شهرستان گرمسار خانه باقری است در روزهای آینده به پایان می‌رسد.

به گفته وی، تنها ساختمان و محل فیزیکی این دو موزه در دهه فجر امسال بهره‌برداری می‌شود و تلاش می‌کنیم تا با تجهیز این دو ساختمان قبل از آغاز تعطیلات نوروز موزه‌ها را آماده بازدید کنیم.