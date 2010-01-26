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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

ساختمان دو موزه جدید در استان سمنان به بهره برداری می رسد

ساختمان دو موزه جدید در استان سمنان به بهره برداری می رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از بهره برداری ساختمان دو موزه جدید در استان سمنان خبر داد.

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ساختمان دو موزه در استان سمنان همزمان با دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این دو موزه در شهرستان‌ های دامغان و گرمسار واقع شده است.

قائم مقام میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: مرمت ساختمان این دو موزه که در شهرستان دامغان خانه لطفی و در شهرستان گرمسار خانه باقری است در روزهای آینده به پایان می‌رسد.

به گفته وی، تنها ساختمان و محل فیزیکی این دو موزه در دهه فجر امسال بهره‌برداری می‌شود و تلاش می‌کنیم تا با تجهیز این دو ساختمان قبل از آغاز تعطیلات نوروز موزه‌ها را آماده بازدید کنیم.

کد مطلب 1024197

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