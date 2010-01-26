ساختمان دو موزه جدید در استان سمنان به بهره برداری می رسد

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ساختمان دو موزه در استان سمنان همزمان با دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این دو موزه در شهرستان های دامغان و گرمسار واقع شده است.
قائم مقام میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان افزود: مرمت ساختمان این دو موزه که در شهرستان دامغان خانه لطفی و در شهرستان گرمسار خانه باقری است در روزهای آینده به پایان میرسد.
به گفته وی، تنها ساختمان و محل فیزیکی این دو موزه در دهه فجر امسال بهرهبرداری میشود و تلاش میکنیم تا با تجهیز این دو ساختمان قبل از آغاز تعطیلات نوروز موزهها را آماده بازدید کنیم.
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