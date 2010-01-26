سمینار بین اللملی مهندسی رودخانه در اهواز آغاز به کار کرد

دبیر اجرایی این همایش به خبرنگار مهر در اهواز گفت: حدود 800 مقاله کاملا علمی به زبان‌های فارسی و انگلیسی به دبیرخانه سمینار رسیده که با وجود بالابودن سطح علمی مقالات ارائه شده، به لحاظ محدودیت زمان و مکان برگزاری سمینار، پس از ارزیابی مقالات توسط حدود 100 نفر از متخصصان و کارشناسان علوم آب، 440 مقاله برای ارائه انتخاب شد.

سید محمود کاشفی پور افزود: از این تعداد، 170 مقاله به صورت شفاهی و 270 مقاله نیز به صورت پوستری در روزهای اول و دوم سمینار ارائه می‌شود و سومین روز همایش با برگزاری گردش علمی در پنج مسیر استان خوزستان ادامه می‌یابد.

وی به برنامه‌های جانبی این سمینار اشاره کرد و گفت: به منظور غنای بیشتر این سمینار، برگزاری یک کارگاه آموزشی با عنوان «مدیریت بحران با تاکید بر خشکسالی و سیل» برای شرکت‌کنندگان به ویژه مدیران حوادث غیرمترقبه استانداری‌ها برنامه‌ریزی شده است.

کاشفی پور افزود: علاوه بر این کارگاه، نمایشگاهی با 14 غرفه از سوی شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی در زمینه علوم آب برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی در حاشیه سمینار مهندسی رودخانه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه از امروز ششم بهمن ماه 1388 در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و تا پنجشنبه هشتم بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت.

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه به همت سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، استانداری خوزستان و شرکت مهندسی مشاور دزآب برگزار شده و شرکت های خدمات مهندسی آب و خاک کشور، مهندسین مشاور آب خاک تهران، مهندسین مشاور آروین خاک، مهندسین مشاور ساز آب اهواز، مهندسین مشاور سامان آبراه، توسعه نیشکر و صنایع جانبی و مدیریت منابع آب ایران حامیان آن بوده اند.