حضور نيروهاي اشغالگر در منطقه عامل بي ثباتي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار با اشاره به مشتركات دو كشور بويژه فرهنگ ، تمدن ، تاريخ، دين و خصوصا زبان فارس به عنوان ميراٍ مشترك مردم دو كشور خواستار تقويت اين نقاط اشتراك جهت تعميق و استحكام مناسبات فيمابين جمهوري سالامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان شد .
وي همچنين با ابراز نارضايتي از سطح روابط تجاري دو كشور ابراز اميدواري كرد كه با استمرار رفت و آمد مقامات عاليرتبه ايران و پاكستان ؛ از ظرفيتهاي اقتصادي بيشتر دو كشور بهره گيرند.
حدادعادل در بخش ديگري از سخنانش مجالس را نماد دموكراسي و خواست ملتها توصيف كرد و افزود: اميدواريم با فعال شدن گروههاي دوستي پارلماني در مجالس دو كشور، شاهد جهشي در روابط دو ملت باشيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنانش از ايران و پاكستان به عنوان دو كشور مهم اسلامي ياد كرد و افزود: ما از هرگونه همكاري در بازسازي و اقدام جهت حفظ و استمرار صلح و ثبات در افغانستان استقبال ميكنيم و اميدواريم با انجام انتخاباتي آرام و آزاد در آن كشور كليه گروهها و اقوام به حقوق مشروع خود برسند.
وي همچنين با تبيين سياستهاي توسعه طلبانه آمريكا جهت استقرار نظم نوين جهاني و تك قطبي شدن جهان، خاورميانه و بويژه كشورهاي اسلامي را هدف نخست اين تحولات دانست و حضور نيروهاي اشغالگر در منطقه را عاملي در راستاي بيثباتي منطقه ارزيابي كرد.
حدادعادل در خصوص مساله كشمير اظهار داشت: ما اميدواريم كه مساله كشمير با درايت و حكمت مقامات و رهبران هند و پاكستان به شكلي مسالمتآميز حل شود.
رييس مجلس در پايان سخنانش ضمن قدرداني از تلاش دولت پاكستان جهت مبارزه با تروريزم و جلوگيري از برخوردهاي فرقهاي و مذهبي، اينگونه اقدامات را در راستاي منافع دو كشور و در جهت استقرار امنيت در منطقه دانست.
در ادامه اين ديدار، خورشيد محمود قصوري وزير امور خارجه پاكستان نيز ضمن ابراز خرسندي از مذاكراتش با مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران اظهار اميدواري كرد كه در آينده نزديك روند همكاريهاي سياسي، اقتصادي و پارلماني دو كشور از رشد چشمگيري برخوردار شود.
وي با تاكيد بر اراده و علاقه مقامات سياسي و پارلماني پاكستان جهت گسترش روابط با ايران، افزود: ما از طرح خط لوله گاز ايران به هند از طريق پاكستان حمايت ميكنيم و آن را نماد دوستي سه كشور ميدانيم.
وزير امور خارجه پاكستان در پايان سخنانش ديدگاههاي سياسي دو كشور را همسو توصيف كرد و افزود: اميدواريم با خروج نيروهاي بيگانه از منطقه و برگزاري انتخابات آزاد در افغانستان و عراق، صلح و ثبات به منطقه بازگردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار وزير امور خارجه پاكستان :
حضور نيروهاي اشغالگر در منطقه عامل بي ثباتي است
خورشيد محمود قصوري وزير امور خارجه پاكستان پيش از ظهر امروز يا غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار و پيرامون روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه اي و بين المللي به بحث و تبادل نظر پرداخت .
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