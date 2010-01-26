  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

کتابخانه های شرق تهران شبانه روزی شد

کتابخانه های شرق تهران شبانه روزی شد

مشاور عالی شهردار منطقه هشت از شبانه روزی شدن فعالیت دو کتابخانه گلبرگ و شقایق در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: این کتابخانه ها در تمام مدت ساعت شبانه روز و به صورت دو شیفت از هشت صبح لغایت 20 و از ساعت 20 تا هشت صبح آماده ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان هستند.

مشاور عالی شهردار منطقه هشت افزود: تاکنون بیش از پنج هزار نفر از شهروندان منطقه هشت به کتابخانه های شبانه روزی مراجعه کرده اند.

مرتضوی با اشاره به احداث کافی نت در کتابخانه شقایق و گلبرگ تصریح کرد: عضویت در کتابخانه های شبانه روزی برای پرسنل شهرداری رایگان است.

وی گفت: شهروندان منطقه هشت با ارائه کپی شناسنامه و مبلغ 20 هزار ریال می توانند از خدمات کتابخانه های شبانه روزی بهره مند شوند.

خاطر نشان می شود برای استفاده شیفت شب از کتابخانه ها، ارائه رضایت نامه از طرف اولیاء الزامی است.

کد مطلب 1024201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها