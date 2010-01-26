کتابخانه های شرق تهران شبانه روزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: این کتابخانه ها در تمام مدت ساعت شبانه روز و به صورت دو شیفت از هشت صبح لغایت 20 و از ساعت 20 تا هشت صبح آماده ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان هستند.

مشاور عالی شهردار منطقه هشت افزود: تاکنون بیش از پنج هزار نفر از شهروندان منطقه هشت به کتابخانه های شبانه روزی مراجعه کرده اند.

مرتضوی با اشاره به احداث کافی نت در کتابخانه شقایق و گلبرگ تصریح کرد: عضویت در کتابخانه های شبانه روزی برای پرسنل شهرداری رایگان است.

وی گفت: شهروندان منطقه هشت با ارائه کپی شناسنامه و مبلغ 20 هزار ریال می توانند از خدمات کتابخانه های شبانه روزی بهره مند شوند.

خاطر نشان می شود برای استفاده شیفت شب از کتابخانه ها، ارائه رضایت نامه از طرف اولیاء الزامی است.