تولید فولاد در خراسان رضوی 20 میلیون تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن هادیان ظهر سه شنبه در دوره آموزشی فولاد که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: طرحهای توسعه فولاد خراسان بستر ایجاد صنایع پایین دستی و متعاقب آن، توسعه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم می کند.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: طرح های توسعه فولاد در خراسان رضوی زمینه اشتغال مستقیم 50 هزار نفر را فراهم می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر تولید فولاد در خراسان رضوی معادل تولید فعلی این محصول در کشور است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان رضوی 70 درصد تکنولوژی تولید فولاد در خراسان رضوی را بومی عنوان کرد و افزود: با سرمایه‌گذاری کلانی که در زمینه تولید فولاد در خراسان رضوی صورت گرفته می‌طلبد که در خصوص آموزش‌های تخصصی وحرفه‌ای بیش‌از گذشته اقدام کنیم.

احمد ساعتچی استاد دانشگاه نیز در ادامه این دوره آموزشی گفت: فولاد از صنایع مادر است و نقش مهمی در توسعه واشتغال کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید این محصول 10 میلیون تن است، تصریح کرد: سرانه تولید فولاد ایران در جهان 150 کیلوگرم و در کشورهای آلمان و ژاپن بیش از 500 کیلوگرم است.

ساعتچی با تاکید بر اینکه به ازای هر یک تن فولاد 10 نوع ماده جانبی دیگر نیز تولید می‌شود، گفت: تولید فولاد شاخصی از رشد و بالندگی یک کشور است، در حال حاضر به خودکفایی صنعت فولاد دست یافته‌ایم.