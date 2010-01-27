رویدادهای فرهنگی امروز

اولین هم‌اندیشی تشکلها و مؤسسات قرآنی کشور



اولین هم‌اندیشی تشکلها و مؤسسات قرآنی مردمی کشور از امروز تا 9 بهمن ماه در قم برگزار می شود.

این هم اندیشی در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران برگزار خواهد شد.

اختتامیه نخستین مسابقه ترجمه داستان کوتاه



مراسم اختتامیه نخستین مسابقه " ترجمه داستان کوتاه عربی به فارسی و بالعکس" با معرفی و تقدیر از برگزیدگان در حوزه هنری برگزار می‌شود.



در مراسم پایانی این مسابقه 3 اثر به عنوان برگزیده و نیز داستانهای ترجمه شده دیگری به عنوان آثار قابل توجه با اهدای جوایزی تقدیر می‌شوند.

این مراسم ساعت 16 در سالن همایشهای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری واقع در خیابان حافظ ، تقاطع خیابان سمیه برگزار خواهد شد.

اصلاح اطلاعات ثبت نامی آزمونهای دانشگاه پیام نور

داوطلبان ثبت نام کننده در آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور از امروز فرصت دارند اطلاعات ثبت نامی خود را بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مشاهده و در صورت مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.



آغاز همایش کانونهای تخصصی مساجد



پنجمین همایش کانونهای تخصصی مساجد کشور، امروز و فردا در مرکز آموزشی فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزار می‌شود .



کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی برای مدیران و مسئولان کانونهای تخصصی از برنامه های پیش بینی شده برای این همایش است که در مرکز آموزشی فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزار خواهد شد.