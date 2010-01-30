مهدی سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه موفق شدم با همراهی تیم پتروشیمی تبریز در تورهای بین‌المللی امتیازات خوبی را کسب کرده و در اولین ماه از سال جدید میلادی نه تنها برسکوی اول آسیا قرار گیرم بلکه در مجموع از نظر امتیازی از تمامی رکابزنان برتر تورهای جاده‌ای در جهان در جایگاه بالاتری بایستم.

وی با بیان اینکه افتخارات وی تنها به دلیل برنامه باشگاهی اش بوده است، افزود: این نتایج هیچ ربطی به عملکرد فدراسیون ندارد و تنها با حضور در تیم باشگاهی‌ام به دست آمده است. کل امتیازات یک رکابزن در تورهای بین‌المللی، هم برای خودش وهم برای تیم ملی و باشگاهش منظور می‌شود.

سهرابی ادامه داد: "آلتوک" یکی از مربیان خوب دوچرخه سواری است و در زمان حضورش در ایران نتایج خوبی هم گرفته است. اینکه در این مدت به اردو دعوت نشده‌ام تنها به این دلیل بوده که به واسطه مسابقات زیادی که رفته‌ام نیاز به استراحت و تمرینات کمتر داشتم.

رکابزن عضو تیم ملی کشورمان با بیان اینکه مرحله جدید تمرینات باشگاهی در عسلویه آغاز می‌شود و قرار است تیم پتروشیمی در تور معتبر مالزی شرکت کند، تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه تیم باشگاهی‌ام در سال 2010 بزودی شروع می شود و تیم ملی هم حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در امارات و بازی های آسیایی گوانگژو را در پیش دارد، نیاز است تا برای تداخل نداشتن این برنامه‌ها باشگاه پتروشیمی و فدراسیون دوچرخه سواری با یکدیگر هماهنگ‌تر شوند.