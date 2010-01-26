همیشه پرسپولیسی بوده و هستم/ عوامل غیرفوتبالی در بازی نکردنم دخیل بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از عقد قرارداد با باشگاه استیل آذین تهران ظهر دوشنبه در جمعه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: خوشحالم که بعد از 11 سال مجدداً به وطنم بازگشتم متاسفانه طی شش ماه اخیر روزها و هفته های سختی در آلمان پشت سر گذاشتم و به ایران آمدم تا شروعی تازه داشته باشم.

وی در ادامه از خبرنگارانی که در نشست خبری امروز باشگاه استیل آذین حضور داشتند، خواست با طرح سئوالهای جنجالی او را به حاشیه نبرند و افزود: من همیشه پرسپولیسی بوده و هستم. من از کودکی طرفدار این تیم بودم و 4 سال برای تیم محبوبم بازی کردم. با این حال دوست داشتم دوباره به پرسپولیس باز گردم اما شرایط این تیم به گونه ای بوده که امکان نداشت در مقطع فعلی به جمع سرخپوشان بپیوندم. متاسفانه در فهرست این تیم جای خالی برای جذب بازیکن در شرایط فعلی نیست.

بازیکن جدید تیم فوتبال استیل آذین شرایط خود در تیم اینتراخت فرانکفورت را دشوار خواند و گفت: همان طور که عنوان کردم روزهای سختی را در این تیم پشت سر گذاشتم و برای جدایی از این تیم و پیوستن به استیل آذین باید تصمیم دشواری را می گرفتم برایم بازگشت به ایران بسیار سخت بود اما در نهایت با تلاش مسئولان باشگاه استیل آذین از تیم اینتراخت جدا شدم و به ایران بازگشتم.

مهدوی کیا با حضور بازیکنان پیشین پرسپولیس چون علی کریمی، حامد کاویانپور و ... در تیم استیل آذین گفت: خوشحالم که به ایران آمدم و در خدمت تیم استیل آذین خواهم بود امیدوارم شما (خبرنگاران) به کمک کنید و سئوالهای سخت نپرسید؟

خبرنگاری از مهدی کیا پرسید:‌آیا عدم انتقال شما به تیم پرسپولیس ارتباطی به حضور علی دایی در این تیم دارد که وی در پاسخ گفت: نرفتم من به پرسپولیس ربطی به علی دایی ندارد. من با علی دایی رفیق هستم بارها در تیم ملی کنار او بازی کردم و مدتی هم مربی من در تیم ملی بوده است. اما توجه داشته باشید که فوتبال حرفه ای بحثش جداست و در شرایط فعلی پرسپولیس امکان این را نداشت که مرا جذب کند.

خبرنگار دیگری از مهدوی کیا پرسید: آیا امکان دارد به پرسپولیس باز گردید؟

وی در پاسخ به این پرسش گفت: من الان در خدمت استیل آذین هستم و قراردادی 18 ماهه با این باشگاه به امضا رساندم و آینده را نمی‌شود پیش بینی کرد.

مهدی مهدوی کیا در خصوص شرایط بدنی خود گفت : با اینکه در تیم اینتراخت بازی نمی کردم اما شرایط بدنی خوبی دارم. به تازگی با تیم اینتراخت از اردوی ترکیه به آلمان بازگشته بودم که بحث انتقال به تیم استیل آذین پیش آمد. در ترکیه خیلی سخت تمرین کردم و در دیدارهای دوستانه هم به میدان رفتم اما با این حال در شروع نیم فصل دوم بوندس لیگا به من فرصت بازی داده نشد و حال آمادگی بدنی کافی برای همراهی استیل آذین را دارم.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با طرح این موضوع که مسایلی فراتر از موارد فنی در عدم حضور وی در ترکیب تیم آلمانی اینتراخت تاثیرگذار بوده است گفت: این مسایل حتی در اختیار مربی تیم هم نبود. من طی ماه های اخیر خیلی خوب تمرین کرده بودم و امیدوار بودم در فصل جاری بوندس لیگا با آمدن مربی جدید در فرصت بازی پیدا کنم اما در وضعیتم هیچ تغییری به وجود نیامد. در تعطیلات نیم فصل با مربی تیم صحبت کردم و متوجه شدم او از نظر فوتبال به من اعتقاد دارد اما دلایلی را برای عدم حضورم در میدان مطرح می کند که بیشتر غیرفوتبالی است.

مهدوی کیا ادامه داد: با این شرایط روی حرف هایی که با مربی تیم داشتم بسیار فکر کردم دو تصمیم گرفتم در نیم فصل دوم اگر تغییری در افکار او ایجاد نشود از تیم جدا شوم. با گذشت دو بازی از آغاز نیم فصل دوم بوندس لیگا شرایطم هیچ تغییری نکرد و در نهایت تصمیم گرفتم که هم به سود خودم باشد هم خانواده‌ام. خیلی دوست داشتم به ایران برگردم و بعد از 11 سال کنار خانواده ام باشم خوشحالم که امروز این خواسته محقق شد.

وی با ابراز تشکر از مسئولان استیل آذین زمینه بازگشتش به فوتبال ایران را فراهم آوردند افزود: من به عنوان یک بازیکن ایرانی طی 11 سال اخیر هر چه در توانم بود به عنوان یک لژیونر در فوتبال آلمان انجام دادم و امروز مانند بسیاری از بازیکنان شاغل در لیگهای خارجی به کشورم بازگشتم و خوشحالم از این که کنار خانواده‌ام خواهم بود و برای یک تیم ایرانی بازی خواهم کرد.

مهدی مهدوی کیا که با حضورش در تیم استیل آذین جمع ستاره های این تیم را تکمیل کرده است همچنین خاطرنشان کرد: حضور ستاره ها در یک تیم تاثیر مستقیمی در نتایج آن تیم ندارد یک تیم باید کامل باشد نه اینکه فقط ستاره ها را در اختیار بگیرد. ما در تیم استیل آذین هدفهای بزرگی داریم که یکی از آنها در سال جاری کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست. امیدوارم با تلاش و همت بازیکنان به این هدف برسیم.

خبرنگاری از مهدوی کیا پرسید: "چرا انتقال شما به تیم استیل آذین شبانه و مخفیانه صورت گرفت به گونه ای که حتی رسانه های آلمانی را نیز متعجب کرده است؟" این بازیکن با تجربه در پاسخ به پرسش این خبرنگار گفت: همان طور که عنوان کردم شرایط سختی در باشگاه اینتراخت داشتم و اگر مسئولان باشگاه در جریان تصمیم من برای حضور در استیل آذین قرار می گرفتند کار انتقالم به این باشگاه دشوار می شد به همین خاطر بدون سر و صدا و منطقی با مدیران باشگاه اینتراخت صحبت کردم و بارها گفتم در لیگ ایران فقط 10 بازی بیشتر نمانده و به من اجازه جدایی بدهید تا بتوانم به تیم استیل آذین کمک کنم. تمام این اتفاقات خیلی زود و سریع انجام شد به گونه ای که نه برای من مشکلی بوجود آمد و نه برای باشگاه استیل آذین.

مهدوی کیا درخصوص دلایل افت فوتبال ایران گفت: بحث کردن در این خصوص نیاز به کار کارشناسی دارد و من نمی توانم در چند دقیقه کوتاه در این مورد صحبت کنم اما یکی از اصلی ترین افت فوتبال ایران عدم توجه به تیمهای پایه است. متاسفانه زمانی که باشگاه سازنده ای چون بانک ملی تعطیل می‌شود هیچ کس توجهی به این موضوع نمی کند و مسئولان ورزش به این موضوع توجهی نکردند و عکس العملی نشان نداند. متاسفانه فوتبال ما از پایه ضعیف است امیدواریم با آمدن علی دوستی مهر به تیم جوانان این مشکل بر طرف شود و در آینده بازیکنان جوان و شایسته ای به فوتبال ایران اضافه شود. نرفتن تیم ملی به جام جهانی نیز در افت فوتبال ایران تاثیرگذار بوده که امیدوارم تمامی مسایل در آینده برطرف شود.

مهدوی کیا خاطرنشان کرد: من امروز بازیکن استیل آذین هستم و با این تیم قرارداد دارم جدا از مفاد قرارداد خود را مقید می دانم به این باشگاه از نظر اخلاقی نیز متعهد باشم و با تمام وجود به آن خدمت کنم.

مهدوی کیا بازگشت دوباره به فوتبال ایران پس از 11 سال را برای خود دشوار خواند و گفت: بازگشت من به تیم ملی منتفی است برای من تیم ملی تمام شده است امیدواریم بازیکنان جوان جای بازیکنانی چون من را در تیم ملی بگیرند و تیم کشورم نتایج خوبی در آسیا کسب کند. من طی 12 /13سال گذشته هر کاری که برای تیم ملی لازم بود را انجام دادم امیدوارم از این به بعد جوانها جای من را پر کنند.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان از اعلام رقم قراردادش خودداری کرد و گفت: در فوتبال حرفه ای دنیا از عدد و رقم قرارداد مربی و بازیکنان باخبر نیست اما باید عنوان کنم من به خاطر پول به استیل آذین نیامده‌ام. آمده ام که در کنا ر خانواده م باشم. جا دارد از مسئولان باشگاه استیل آذین تشکر کنم که در این موقعیت به من کمک کردند تا به ایران بازگردم .آنها تلاش زیادی داشتند تا رضایت باشگاه اینتراخت را برای جدایی من را از این تیم جذب کنند.

مهدوی کیا در پاسخ به این سئوال که آیا با هماهنگی حمید استیلی به اینجا آمده است گفت: برای حضور من در استیل آذین قطعاً با نظر سرمربی تیم بوده چرا که بدون نظر سرمربی هیچ انتقالی در فوتبال حرفه ای صورت نمی گیرد. حتماً حمید استیلی خواهان من بوده که مسئولان باشگاه استیل آذین تن به این انتقال دادند استیلی از دوستان خوب من است که سالها در کنار او در تیم ملی بازی کرده ام. به شخصه بهترین دوران حضور من در خط هافبک تیم ملی زمانی بود که در کنار کریم باقری و حمید استیلی بازی می کردم و ما بهترین خط هافبک را برای تیم ملی ساخته بودیم امیدوارم همکاری تازه ما به سود من، استیلی و باشگاه استیل آذین تمام شد

مهدوی‌کیا در خصوص نظرسنجی شب گذشته برنامه 90 که طی آن علی دایی به عنوان موفق‌ترین لژیونر تاریخ فوتبال ایران انتخاب شد نیز گفت:‌ من از چند و چون این برنامه خبر ندارم اما با این حال به نظر مردم احترام می گذارم.