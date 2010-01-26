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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

"ستاره‌های سربی" از نیمه گذشت

"ستاره‌های سربی" از نیمه گذشت

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "ستاره‌های سربی" به کارگردانی محمدرضا آهنج به نیمه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه از نیمه گذشته و کار در تهران ادامه دارد و اسفندماه تصویربرداری به پایان می‌رسد و مجموعه فروردین‌ماه روی آنتن می‌رود.

داستان این مجموعه درباره مواد مخدر است. نسرین مقانلو، رضا توکلی، چکامه چمن‌ماه، محسن افشانی، رحیم نوروزی، شیوا بلوریان، افشین سنگ‌چاپ، فرخ نعمتی، شراره دولت‌آبادی و ... بازیگران این مجموعه هستند که برای شبکه دو تولید می‌شوند. هومان فاضل فیلمنامه این مجموعه را نوشته است.

عوامل این مجموعه عبارتند از تصویربرداری: جمشید مرتضوی، صدابردار: محمد شیوندی، گریم: زهره سیه‌پوش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، عکس: مژده لباسچی، دستیار اول و برنامه ریز: شکیل مظفری، منشی صحنه: سحر جزایری، محصول موسسه فیلمسازی تک‌نما تصویر. تهیه‌کننده :اعظم تندرو.

کد مطلب 1024215

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