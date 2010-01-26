به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه از نیمه گذشته و کار در تهران ادامه دارد و اسفندماه تصویربرداری به پایان میرسد و مجموعه فروردینماه روی آنتن میرود.
داستان این مجموعه درباره مواد مخدر است. نسرین مقانلو، رضا توکلی، چکامه چمنماه، محسن افشانی، رحیم نوروزی، شیوا بلوریان، افشین سنگچاپ، فرخ نعمتی، شراره دولتآبادی و ... بازیگران این مجموعه هستند که برای شبکه دو تولید میشوند. هومان فاضل فیلمنامه این مجموعه را نوشته است.
عوامل این مجموعه عبارتند از تصویربرداری: جمشید مرتضوی، صدابردار: محمد شیوندی، گریم: زهره سیهپوش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، عکس: مژده لباسچی، دستیار اول و برنامه ریز: شکیل مظفری، منشی صحنه: سحر جزایری، محصول موسسه فیلمسازی تکنما تصویر. تهیهکننده :اعظم تندرو.
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