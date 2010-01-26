صندوق ضمانت صادرات ایران از 421 شرکت صادراتی حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدکمال سیدعلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه صادرات غیرنفتی استان بوشهر افزود: از این تعداد شرکت 241 شرکت در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی و 180 شرکت برای صدور سایر کالاها فعالیت می کنند.
وی اظهار داشت: مواد پتروشیمی، پسته، فرش، زعفران، فولاد و مس بیشترین کالاهای صادراتی کشور را تشکیل می دهد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص صدور ضمانت بانکی کشور گفت: صدور ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالا در 9ماه امسال 4 برابر مجموع ضمانت نامه بانکی صادرشده در 12 سال گذشته بوده است.
سیدعلی افزود: در حالی که در 12 سال گذشته به ارزش 600 میلیون دلار ضمانت نامه و بیمه نامه بانکی صادر شده در نه ماه امسال این میزان 2.5 میلیارد دلار بوده که این موضوع نشان دهنده توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.
رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: در 9 ماه امسال به ارزش 16 میلیون دلار بیمه نامه و ضمانت نامه بانکی برای صدور کالا از استان صادر شده است.
سیدحسین حسینی محمدی افزود: امیدواریم با فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران در بوشهر این میزان سال آینده به 250 میلیون دلار برسد.
وی اظهار داشت: صادرات علاوه بر ارزآوری و اشتغال پایدار موجب حضور فرهنگ ایرانی در جامعه هدف و در سطح دنیا خواهد شد.
حسینی افزود: این امر به عنوان یکی از اولویت اساسی دولت جمهوری اسلامی مورد اهتمام جدی قرار گرفته است و به همین منظور توسعه صادرات از حمایت در سطح ملی و استانی برخوردار است.
دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر گفت: یکی از سهل ترین استانهای کشور در راستای ارائه خدمات تجاری استان بوشهر است و هدف این سازمان تسهیل فرآیند و قوانین و مقررات تجاری جهت تسریع در فعالیت تجار و بازرگانان است.
حسینی افزود: در استان بوشهر خوشبختانه با تلاشهای مدیریت ارشد استان و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی سند چشم انداز برنامه پنج ساله صادرات غیر نفتی تدوین شده است و اجرای این سند نقش بسزایی در توسعه صادرات استان در سالهای آینده و کسب بازارهای جدید تجاری خواهد داشت.
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