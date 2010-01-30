قتلهای خانوادگی ریشه در طلاقهای عاطفی دارد

دکتر قاسم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برخی از طلاق ها رسمی و حقوقی است که ختم به جدایی حقوقی می شود اما در کنار این موارد بعضی از طلاق ها در کشور به شکل عاطفی رخ می دهد که بسیار نگران کننده است و آمار آن در کشور مجهول و ناشناخته است.

نتایج یک تحقیق که توسط متخصصان پزشکی قانونی بر روی 116 پرونده قتل در تهران انجام شده نشان می دهد که علل و انگیزه 64.1 درصد قتلها در تهران خانوادگی بوده است.



برخی از کارشناسان کمرنگ شدن باورهای دینی و ارزشهای اخلاقی و برخی دیگر کمرنگ شدن مسائل عاطفی و افزایش استرس را عامل اصلی در بروز قتلهای خانوادگی می دانند.

این حقوقدان در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، معضل طلاق های عاطفی را عامل متزلزل کردن ارکان خانواده ها دانست و گفت: افزایش طلاق های عاطفی که همانا یک نوع نفرت و جدایی قلبی بین زوجین است منجر به متزلزل کردن ارکان خانواده ها می شود و می تواند منجر به جنایت نیز شود و ایجاب می کند که فکر اساسی برای آن صورت گیرد.

شعبانی خاطرنشان کرد: علل افزایش پدیده طلاقهای عاطفی در کشور باید شناسایی و آسیب شناسی شود چراکه افزایش آن می تواند آسیبها و تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.