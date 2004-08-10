طرح كالبدي روستاي فيروزآباد به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در نودمين جلسه علني شوراي شهر تهران طرح كالبدي اين روستا ، محدوديتهاي ملاك عمل با لحاظ عوارض طبيعي و مصنوعي نيازهاي خدماتي و مسكوني فعلي و آتي هر منطقه مشخص شده است .

همچنين انواع مالكيتها و نحوه اقدام شهرداري منطقه ، ضوابط تعيين و تثبيت عرض گذرها ، ضوابط تفكيك در املاك و اراضي با كاربري مسكوني و ضوابط احداث بنا دراملاك و اراضي با كاربري مصنوعي در اين طرح كالبدي تعيين شده است .

در طرح كالبدي روستاي فيروزآباد با اشاره به ضوابط و تسهيلات تجميع املاك و اراضي با كارري مصنوعي واگذاري هرگونه مازاد تراكم مصنوعي ، ضوابط تامين خدمات تجاري محلي ، ضوابط تامين پاركينگ و ضوابط تثبيت محدوده بافت و ايجاد كمربند سبز و ساير موارد نيز لحاظ شده است .

لازم به ذكر است ضوابط و مقررات عمومي به نحوي تنظيم شده كه علاوه بر اين روستا براي ساير روستاها و شهرك هاي حريم استحفاظي و در صورت تعيين تجديد و تثبيت بافت آنها قابل استفاده باشد .

در راستاي سياستهاي عمومي دولت و شهرداري تهران در مورد نوسازي بافتهاي ناكارآمد فرسوده و جهت جلوگيري از خطرات احتمالي در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه به خصوص زلزله و نيز مهار توسعه افقي و بي رويه شهر و همچنين اهداف كلي ، طرح جامع و طرح مجموع شهري تهران مبني بر ساماندهي اسكان غيررسمي ،عدم تشويق مهاجرت از داخل شهر و ديگر شهرستانهاي مجاور به نقاط جمعيتي حريم در عين تامين حداقل نيازهاي سكونتي و خدماتي اهالي بومي ، ضوابط و مقررات خاص ومرتبطي با توجه به مصاديق ذكر شده وضع و قلمداد شده است .