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۲۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۵۲

طرح كالبدي روستاي فيروزآباد به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد

طرح كالبدي روستاي فيروزآباد واقع در حوزه استحفاظي منطقه 20 به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران رسيد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در نودمين جلسه علني شوراي شهر تهران طرح كالبدي اين روستا ، محدوديتهاي ملاك عمل با لحاظ عوارض طبيعي و مصنوعي نيازهاي خدماتي و مسكوني فعلي و آتي هر منطقه مشخص شده است .

همچنين انواع مالكيتها و نحوه اقدام شهرداري منطقه ، ضوابط تعيين و تثبيت عرض گذرها ، ضوابط تفكيك در املاك و اراضي با كاربري مسكوني و ضوابط احداث بنا دراملاك و اراضي با كاربري مصنوعي در اين طرح كالبدي تعيين شده است .

در طرح كالبدي روستاي فيروزآباد با اشاره به ضوابط و تسهيلات تجميع املاك و اراضي با كارري مصنوعي واگذاري هرگونه مازاد تراكم مصنوعي ، ضوابط تامين خدمات تجاري محلي ، ضوابط تامين پاركينگ و ضوابط تثبيت محدوده بافت و ايجاد كمربند سبز و ساير موارد نيز لحاظ شده است .

لازم به ذكر است ضوابط و مقررات عمومي به نحوي تنظيم شده كه علاوه بر اين روستا براي ساير روستاها و شهرك هاي حريم استحفاظي و در صورت تعيين تجديد و تثبيت بافت آنها قابل استفاده باشد .

در راستاي سياستهاي عمومي دولت و شهرداري تهران در مورد نوسازي بافتهاي ناكارآمد فرسوده و جهت جلوگيري از خطرات احتمالي در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه به خصوص زلزله و نيز مهار توسعه افقي و بي رويه شهر و همچنين اهداف كلي ، طرح جامع و طرح  مجموع شهري تهران مبني بر ساماندهي اسكان غيررسمي ،عدم تشويق مهاجرت از داخل شهر و ديگر شهرستانهاي مجاور به نقاط جمعيتي حريم در عين تامين حداقل نيازهاي سكونتي و خدماتي اهالي بومي ، ضوابط و مقررات خاص  ومرتبطي با توجه به مصاديق ذكر شده وضع و قلمداد شده است .

کد مطلب 102425

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