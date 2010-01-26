توسعه اجتماعی مستلزم بهره گیری از توانمندی آحاد جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد افزود، مریم مجتهدزاده ظهر سه شنبه در نخستین همایش کشوری زنان خیر و نیکوکار کشور در تالار وحدت هتل الغدیر افزود: در این رابطه استفاده از ظرفیت و توانمندیهای زنان در سایر امور به ویژه امور خیریه می تواند نقش بسزایی در خدمت رسانی به اقشار جامعه نیازمند داشته باشد.

رئیس مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری زنان خیر و نیکوکار را بازوان دولت برای خدمت رسانی برای اقشار محروم جامعه دانست.

مجتهدزاده خدمت رسانی به اقشار نیازمند جامعه را نوعی محک و میزان برای سنجش ایمان افراد دانست و اظهار داشت: کمک کردن به اقشار نیازمند جامعه علاوه بر اینکه فرد در درگاه خداوند مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت در تسخیر قلب انسانها و گسترش دوستان آنها تاثیر بسزایی دارد.

وی افزود: یکی از اهداف مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رفع محرومیت های موجود در جامعه است در این راستا و با توجه به اینکه زنان خیر و نیکوکار با حضور خود در بین اقشار جامعه به صورت کامل به نیازها و مشکلات آنان اشراف کامل دارند می توانند نقش بسزایی در خدمت رسانی به اقشار نیازمند جامعه داشته باشند.