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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

توسعه اجتماعی مستلزم بهره گیری از توانمندی آحاد جامعه است

توسعه اجتماعی مستلزم بهره گیری از توانمندی آحاد جامعه است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری توسعه اجتماعی را مستلزم بهره گیری از سایر اقشار جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد افزود، مریم مجتهدزاده ظهر سه شنبه در نخستین همایش کشوری زنان خیر و نیکوکار کشور در تالار وحدت هتل الغدیر افزود: در این رابطه استفاده از ظرفیت و توانمندیهای زنان در سایر امور به ویژه امور خیریه می تواند نقش بسزایی در خدمت رسانی به اقشار جامعه نیازمند داشته باشد.

رئیس مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری زنان خیر و نیکوکار را بازوان دولت برای خدمت رسانی برای اقشار محروم جامعه دانست.

مجتهدزاده خدمت رسانی به اقشار نیازمند جامعه را نوعی محک و میزان برای سنجش ایمان افراد دانست و اظهار داشت: کمک کردن به اقشار نیازمند جامعه علاوه بر اینکه فرد در درگاه خداوند مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت در تسخیر قلب انسانها و گسترش دوستان آنها تاثیر بسزایی دارد.

وی افزود: یکی از اهداف مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رفع محرومیت های موجود در جامعه است در این راستا و با توجه به اینکه زنان خیر و نیکوکار با حضور خود در بین اقشار جامعه به صورت کامل به نیازها و مشکلات آنان اشراف کامل دارند می توانند نقش بسزایی در خدمت رسانی به اقشار نیازمند جامعه داشته باشند.

کد مطلب 1024251

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