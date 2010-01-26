95درصد ایمیلها هرزنامه اند!/ آمریکا و چین بزرگترین تولیدکننده هرزنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات آژانس امنیت اطلاعات و شبکه اروپا (Enisa) با بررسی 90 ارائه دهنده ایمیل که از بیش از 80 میلیون صندوق پست الکترونیک در 30 کشور اروپایی حمایت می کنند دریافت که تنها 4/4 درصد از تمام نامه های الکترونیکی که وارد ایمیل کاربران می شوند از سوی افراد آشنا ارسال شده اند و 6/95 درصد مابقی هرزنامه (اسپم) هستند.

در سال 2007 نتایج این تحقیقات نشان می داد که تعداد هرزنامه ها برابر با 94 درصد از کل ترافیک ایمیل بود.

یک سوم ارائه دهندگان بزرگ پست الکترونیک سالانه بیش از یک میلیون یورو برای مبارزه با هرزنامه نویسان هزینه می کنند و هزینه ای که یک چهارم ارائه دهندگان کوچک در این مبارزه خرج می کنند معادل 10 هزار یورو در سال است. به طور متوسط هر ارائه دهنده همزمان از 7/4 متد برای فیلتر کردن هرزنامه ها استفاده می کند.

براساس گزارش آنسا، چند ماه قبل نیز کمیسیون اروپا در خصوص گسترش هرزنامه ها هشدار داد. اطلاعات این کمیسیون نشان می دهد که آمریکا بزرگترین تولید کننده هرزنامه در سطح جهانی است به طوری که 8/19 درصد از تمام هرزنامه ها در این کشور تولید می شوند. پس از آمریکا چین با 9/9 درصد و روسیه با 4/6 درصد قرار دارند.

اکنون Enisa گزارش داد که تا 25 ژانویه 2010 آمریکا با تولید 2 هزار و 300 هرزنامه در روز رتبه اول تولید نامه های الکترونیکی ناخواسته را دارد.

چین، روسیه، انگلیس، اسپانیا، آرژانتین، آلمان، برزیل، فرانسه و ایتالیا در رتبه های بعدی تولیدکنندگان بزرگ هرزنامه در دنیا قرار دارند.