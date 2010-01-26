ناصر دهقانی ‌پوده در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: 50 درصد از تصویربرداری مجموعه تلویزیونی شوق پرواز که زندگی خلبان شهید عباس بابایی را به تصویر می کشد به کارگردانی یدالله صمدی به پایان رسیده است.

وی افزود: این مجموعه در14 قسمت 45 دقیقه ای در دو مرحله تهیه می شود که در حال حاضر تصویربرداری مرحله نخست فیلمنامه که مربوط به گذشته و دوران کودکی و تحصیل شهید بابایی است و صحنه‌هایی از آن هم در قزوین تصویربرداری شده به پایان رسیده و تصویربرداری مرحله دوم نیز آغاز شده است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری شاهد اظهار داشت: مرحله دوم که سکانسهای اکشن مربوط به دوران جنگ و عملیات نظامی و پرواز و مانور هوایی و صحنه های انفجار در آن دیده شده بسیار پرهزینه است که نیاز به حمایت جدی دارد تا روند تولید متوقف و یا کند نشود.

دهقانی‌پوده یادآورشد: همزمان با تصویربرداری این مجموعه، کار تدوین نیز توسط سهراب خسروی در حال انجام است تا بتوان فیلم را در زمان پیش بینی شده برای پخش آماده کرد.

وی ادامه داد: مجموعه تلویزیونی شوق پرواز، روایت زندگی سرلشکر خلبان عباس بابایی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که 15 مرداد ماه سال 1366 به هنگام بازگشت از یک مأموریت برون مرزی، هدف گلوله ضدهوایی قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سریال شوق پرواز که زندگی سرلشگر خلبان عباس بابایی را به تصویر می کشد در 26 قسمت 45 دقیقه ای توسط موسسه فرهنگی شاهد تهیه می شود.

سریال شوق پرواز به مدت یک هزار و 100 دقیقه پیش بینی شده که از زمان کلید خوردن سریال از خرداد ماه 88 تاکنون حدود 650 دقیقه آن فیلمبرداری شده و بیش از 65 درصد کار به پایان رسیده است.

در این سریال تلویزیونی بازیگرانی چون الهام حمیدی، ستاره اسکندری، افسانه بایگان، سعید نیک ‌پور، شهرام حقیقت دوست، بهمن زرین ‌پور، مهران رجبی، مینا جعفرزاده، شهاب حسینی، حسن جوهرچی و فخرالدین صدیق شریف نقش آفرینی می کنند.

همچنین فرهاد توحیدی، مهدی محمد نژادیان و حسین تراب‌ نژاد فیلمنامه اثر را بر پایه زندگی واقعی شهید خلبان عباس بابایی نگارش کرده اند.



از دیگر عوامل سریال می توان به اصغر نجات امینی طراح صحنه، سعید ملکان گریم، برزو نیک ‌نژاد و سعید مترصد برنامه ریز، مجید بابایی مدیر تولید، اصغرنژادیان طراح صحنه و لباس، حسن پویا مدیر فیلمبرداری این مجموعه اشاره کرد.

ناصر دهقانی و نوروز بیگی تهیه کنندگان سریال هستند ومشاور هنری فیلمنامه نیز مجید مجیدی است.



سرلشگر خلبان عباس بابایی از دلاور مردان شجاع کشورمان، معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 15 مرداد سال1366 به هنگام بازگشت از یک ماموریت برون ‌مرزی، هدف گلوله ضدهوایی دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.