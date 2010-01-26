به گزارش خبرگزاری مهر از ستاد خبری بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر،از آتیلا پسیانی که از جمله هنرمندان شناخته شده و صاحب سبک تئاتر ایران است و با تأسیس گروه تئاتر "بازی" در سال 1368 آثاری را در عرصه تئاتر ایران کارگردانی و بازی کرده تقدیر میشود.
این هنرمند تئاتر علاوه بر خلق آثار نمایشی قابل توجه، هنرمندان جوان شایستهای نظیر امیررضا کوهستانی، همایون غنیزاده، جلال تهرانی، عاطفه تهرانی و اصغر دشتی را در جهت رشد و معرفی به تئاتر ایران و جهان حمایت کرده است.
"کشتی شیطان"، "ارکستر زنان آشویتس"، "مجلس تقلید هفتخوان"، "آئورا"، "بودن یا نبودن"، "فاطمه عنبر"، "اینم از این"، "تبار خون"، "قهوه قجری"، "گنگ خوابدیده"، "بسه دیگه خفه شو"، "بازی در گالری"، "بحرالغرایب"، "کالیگولا شاعر خشونت"، "نجوای خاک"، "یک سمفونی ناکوک" و "متابولیک" از جمله آثاری هستند که آتیلا پسیانی در داخل و خارج از کشور به صحنه برده است.
پسیانی در حال حاضر با نمایش "ساعت صفر" در بخش مهمان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر حضور دارد، به پاس زحمات بسیار و تأثیرگذار آتیلا پسیانی از این هنرمند مطرح عرصه تئاتر روز یکشنبه 11 بهمنماه در مراسم اختتامیه بهترینهای بینالملل جشنواره بیست وهشتم تئاتر فجر، تجلیل میشود.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 2 تا 11 بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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