59 درصد اعتبار پروژه های آب و فاضلاب رشت و انزلی از بانک جهانی جذب شد

ناصر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 856 کیلومتر تعهد شرکت آبفای گیلان در اجرای لوله گذاری شبکه آب، 659 کیلومتر آن به انجام رسیده است وهمچنین از مجموع 110 هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب شهر رشت، 80 هزار مترمکعب آن تا سال 89 به بهره برداری می رسد.

وی با اعلام اینکه ساخت مخزن 30 هزار مترمکعبی لاکان شهر رشت نیز از حدود سه ماه پیش آغاز شده است، اظهارداشت: حجم عملیات لوله گذاری بخش فاضلاب با توجه به تعهد 489 کیلومتری آن، 233 کیلومتر انجام و همچنین عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب انزلی نیزآغازبکار کرده است.

مدیرعامل آبفای گیلان مجموع تعهد شرکت آب و فاضلاب گیلان را در دو بخش اصلاح و توسعه شبکه آب و توسعه شبکه فاضلاب رشت به ترتیب 701 و 344 کیلومتر و حجم عملیات انجام شده را 457 و 136 کیلومتر عنوان کرد.

امینی یاد آورشد: در شهر انزلی با توجه به اینکه 155 کیلومتر اصلاح و توسعه آب و 155 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب را متعهد شده بودیم تاکنون 202 کیلومتر اصلاح و توسعه آب و 97 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب اجرا شده است.